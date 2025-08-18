La Policía Nacional detiene en El Puerto a un joven por tráfico de drogas

La Policía Nacional de El Puerto ha detenido a un joven acusado de dedicarse supuestamente a la venta de sustancias estupefacientes en la vía pública.

La detención se produjo el pasado 5 de agosto dentro de un dispositivo de prevención desarrollado tras la quejas recibidas el pasado mes de julio donde los vecinos alertaban de la presencia de grupos de jóvenes que permanecían hasta altas horas de la madrugada en la plaza ubicada en la calle Ricardi Serni, consumiendo droga y molestando a los vecinos.

El operativo, puesto en marcha por el Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, permitió durante varias semanas levantar diversas actas-denuncias por consumo de drogas en la vía pública. Finalmente, gracias a la labor de los agentes, se procedió a la detención de un joven que frecuentaba dicha plaza para realizar supuestamente la venta de sustancias estupefacientes. En el momento del arresto se le intervinieron ocho envoltorios de hachís con un peso total de 30 gramos y un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína.

"La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana, que considera esencial para luchar contra este tipo de delitos, y reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia pacífica en los barrios de la ciudad", aseguran desde el cuerpo en un comunicado.