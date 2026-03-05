La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas tras una operación iniciada en El Puerto y culminada en Cádiz

Agentes de la Policía Nacional de El Puerto, pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría, han llevado a cabo una intervención policial que se inició en la localidad portuense y que culminó con la detención de dos varones en la ciudad de Cádiz.

La operación, denominada 'MORE', se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y un delito de resistencia y desobediencia.

La intervención se inició cuando agentes del citado grupo observaron a un varón circulando con su vehículo por la zona del cementerio de El Puerto, lugar cercano a un área donde predomina la venta de sustancias estupefacientes. Tras realizar las comprobaciones oportunas sobre el vehículo y constatar que su titular se encontraba domiciliado fuera de la localidad, los agentes iniciaron un seguimiento discreto del mismo, ya que el conductor tomó dirección hacia la ciudad de Cádiz.

Durante el seguimiento, los investigadores observaron cómo el conductor adoptaba excesivas medidas de seguridad en la conducción, lo que incrementó las sospechas de que pudiera transportar algún tipo de sustancia estupefaciente en el interior del vehículo.

Una vez en la capital gaditana, y tras realizar un minucioso seguimiento desde la localidad portuense, los agentes comprobaron cómo el conductor realizaba una parada en la Plaza Santo Tomás. En ese momento, el conductor se apeó del vehículo y fue abordado por otro varón, produciéndose entre ambos una transacción de sustancia estupefaciente —cocaína— y dinero en efectivo, conocida policialmente como un “pase”.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a intervenir de inmediato sobre ambos individuos, quienes mostraron en todo momento una resistencia activa a la actuación policial.

En la intervención se incautaron 27,8 gramos de cocaína y 1.480 euros en efectivo, fraccionados en distintos billetes.