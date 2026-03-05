Dos detenidos en Cádiz que ocultaban un arma larga de fuego en el interior del vehículo en el que viajaban

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a dos personas como presuntas responsables de delitos relacionados con la tenencia ilícita de armas, tras localizar un arma larga de fuego en el interior del vehículo en el que viajaban.

Los hechos ocurrieron este miércoles 4 de marzo, cuando una dotación policial que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana, uniformada y a bordo de un vehículo policial rotulado, observó en vía pública, a altura de la avenida Sanidad Pública en Cádiz, un turismo que, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra considerada sospechosa y evasiva.

Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a dar el alto al vehículo con el objetivo de identificar a sus ocupantes. Durante las comprobaciones realizadas a través de las bases policiales, se detectó que el conductor tenía en vigor una requisitoria judicial con medidas de alejamiento dictadas por un órgano judicial.

Por este motivo, los agentes efectuaron un cacheo superficial al conductor, localizando entre sus pertenencias un arma blanca. Posteriormente se realizó una inspección del vehículo, hallándose en el interior del maletero, con fácil acceso, un arma larga de fuego de cerrojo, de calibre .308, que se encontraba oculta bajo varias bolsas de plástico y equipada con munición lista para su uso. Ante la gravedad de los hechos y el riesgo que suponía la presencia de un arma de estas características se procedió a la detención de los dos adultos que viajaban en el vehículo.

Los detenidos fueron informados de los derechos que les asisten y trasladados a dependencias policiales, mientras que el arma intervenida y el resto de efectos quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta para esclarecer el origen del arma intervenida y determinar todas las circunstancias relacionadas con los hechos.