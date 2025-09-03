La Policía Local de El Puerto recuerda que hay un nuevo protocolo en materia de ruidos y molestias

Ante lo que consideran "las falsas acusaciones vertidas por la plataforma El Puerto para Vivir", la Policía Local quiere dejar claro que sus agentes "conocen perfectamente cuáles son sus funciones y que en ningún momento se ha negado atención a los portuenses que se han dirigido a la Jefatura para plantear quejas relacionadas con ruidos, molestias o problemas con viviendas de uso turístico".

Desde el cuerpo local lamentan que "un colectivo con evidentes intereses políticos trate de confundir a la ciudadanía y dañar la imagen de nuestra ciudad. Frente a esas manipulaciones, la Policía Local reafirma su compromiso: nuestros agentes están al servicio público las 24 horas del día, los 365 días del año, trabajando para proteger y atender a todos los vecinos de El Puerto de Santa María".

En este sentido, recuerdan que desde el pasado 10 de enero está en vigor un protocolo de actuación en materia de ruidos y molestias, firmado por el intendente principal jefe y dirigido a toda la plantilla. "Dicho protocolo contempla la intervención policial ante denuncias vecinales por ruidos —ya sean derivados de viviendas, actividades comerciales o de oficio— con especial atención a los pisos turísticos. En estos casos, la actuación se rige por la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, recuperada por el actual Gobierno local tras haber sido derogada en el pasado. Esta norma permite sancionar cuando se perturba el descanso vecinal mediante música, televisión, gritos u otros ruidos que puedan escucharse desde la vía pública", explican.

Asimismo, recuerdan que "existe una instrucción específica por la que los agentes deben levantar acta en estos supuestos, con la obligación de identificar a las partes, informar a los perjudicados de su derecho a denunciar, comprobar la legalidad de la vivienda turística e identificar tanto a los usuarios como al promotor".

Por todo ello, desde la Policía Local solicitan a la plataforma "que rectifique sus manifestaciones, al tiempo que transmitimos un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: este cuerpo policial trabaja cada día con rigor, profesionalidad y entrega para atender todas las necesidades de los portuenses", concluyen.