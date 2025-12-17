La Policía Local de El Puerto organiza un taller gratuito sobre el uso y la normativa de los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de El Puerto, a través de la Policía Local, celebrará este viernes 19 de diciembre, a las 12.00 horas, un taller gratuito sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y la aplicación del Reglamento (UE) Nº 168/2013, dirigido a informar a la ciudadanía sobre la normativa vigente, así como las características técnicas que determinan si un vehículo es considerado patinete eléctrico o ciclomotor.

La actividad tendrá lugar en el Aula de Formación de la Jefatura de la Policía Local, situada en la Glorieta Miguel Pozo Muñoz, s/n, y está especialmente pensada para aquellas personas interesadas en conocer cómo funcionan estos vehículos y cuáles son sus obligaciones legales.

Durante el taller se explicará con detalle que no todos los vehículos con apariencia de patinete son considerados VMP, ya que algunos modelos, por su potencia y velocidad máxima, tienen la consideración legal de ciclomotor. Como ejemplo, se abordará el caso del Sabway modelo Diablo 1.900 W, que alcanza una velocidad máxima de 25 km/h y que, debido a sus características técnicas, requiere permiso de conducción de la clase AM, seguro obligatorio, matrícula y el uso de casco.

Esta interpretación ha sido recientemente respaldada por la Sentencia del Tribunal Supremo STS 944/2025, de 17 de noviembre, que concluye textualmente que “que un vehículo se parezca a un patinete VMP no quiere decir que lo sea siempre”. Por tanto, no podemos fiarnos de la apariencia externa de un vehículo, ya que lo que determina su clasificación legal son sus características reales. En el caso analizado, el conductor carecía de permiso de conducción, lo que constituye un delito contra la seguridad vial, castigado con penas de prisión de tres a seis meses, además de diversas infracciones administrativas por circular sin casco, sin seguro, sin autorización administrativa y sin matrícula.

Desde la Policía Local se recuerda además que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio disponer de un seguro para circular con este tipo de vehículos, y se advierte del alto índice de siniestralidad vial asociado a los patinetes eléctricos, lo que hace imprescindible un uso responsable y conforme a la normativa.

El taller cobra especial relevancia ante la proximidad de las fechas navideñas, cuando muchas familias valoran la compra de un patinete como regalo de Reyes, por lo que se recomienda informarse previamente antes de adquirir uno.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse llamando al teléfono 655 07 47 32.