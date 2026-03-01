La peña La Mezquita otorga en El Puerto el Vapor de Oro a Francisco José Muñoz 'El torero'

La Peña La Mezquita ha celebrado la XLI edición de su galardón Vapor de Oro, que ha recaído en Francisco José Muñoz ‘El torero’, con un gran evento celebrado en la sede de la entidad, en la calle Postigo, que ha contado con la colaboración de la Concejalía de Fiestas.

El edil titular del área, David Calleja, que entregó el premio, felicitó al galardonado y destacó la historia del Vapor de Oro, una distinción, instaurada en 1984, que es la más antigua de cuantas se entregan en el carnaval portuense. Calleja señaló que este premio, cuya concesión se dio a conocer en el transcurso del Consejo Municipal del Carnaval, reconoce la trayectoria de un gran aficionado, pues Francisco José Muñoz ha formado parte de agrupaciones que permanecen en la memoria de todos, como las comparsas ‘La parra bomba’, ‘El tronío de Cai’, ‘La plaza de las canastas’ o ‘Donde Candela hubo’.

“La Peña La Mezquita demuestra, año tras año, un compromiso ejemplar con nuestro carnaval, manteniendo vivas las tradiciones y reconociendo a quienes contribuyen a su grandeza”, subrayó Calleja, quien asistió acompañado por los coquineros y coquineras designados recientemente.

Por su parte Francisco José Muñoz ha mostrado su agradecimiento a la Peña La Mezquita y a su presidente, Manuel Leiva Ortiz, por haber pensado en él para recibir uno de los reconocimientos más emblemáticos de nuestro Carnaval. Igualmente, ha tenido palabras de gratitud para el concejal de Fiestas por su apoyo y elogios y por su presencia para imponerle la insignia, así como a la comparsa de los gitanos, con la que lleva “toda la vida” y que le ha dado una grata sorpresa con su llegada a la sede de la Peña, donde ha interpretado varios pasodobles.

El presidente de la peña, Manuel Leiva, afirmó que el Vapor de Oro se entrega a un gran carnavalero. Leiva agradeció la colaboración del teniente de alcalde de Fiestas tanto con la peña como con el ámbito del carnaval en general, destacando que los ciudadanos han respaldado con su presencia la amplia programación.

El festival reunió a un nutrido aforo que disfrutó de las actuaciones de la comparsa infantil portuense ‘Los granujas’, las comparsas portuenses ‘Las manos de Cádiz’, ‘La palabra de Cádiz’ y ‘Antología Los Majaras’, la comparsa juvenil de Cádiz ‘Plan B’ y la chirigota gaditana ‘Los walking Pavo Episodio 1. Santas y religiosas Las Pavas Reales’.

En esta ocasión la Academia de José Leiva abrió la fiesta con una exhibición de tanguillos por el 28-F.