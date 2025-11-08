Patrimonio y Gastronomía, nueva oferta cultural de la Fundación Osborne en El Puerto

La conservación y la difusión del patrimonio forman parte de los objetivos que impulsa la Fundación Osborne y por ese motivo que pone por primera vez en marcha una propuesta cultural y gastronómica que permitirá que viajeros y locales puedan descubrir el legado que la compañía del Toro de Osborne conserva en sus instalaciones de El Puerto. Visitas para grupos limitados de hasta 12 personas que irán guiados por expertos en el tratamiento del patrimonio documental y artístico y que los acompañarán durante su paseo por Toro Gallery y por el Archivo del Grupo Osborne, accediendo al fondo histórico y al fondo publicitario. Documentos desde mediados del siglo XVII hasta nuestros días que cuentan la historia de Osborne, del Jerez y de la importancia de Cádiz en el comercio. La visita finalizará con un almuerzo y cata maridaje en el espacio reservado de Toro Tapas.

Esta actividad turística refuerza el compromiso de la Fundación con la difusión de sus fondos documentales y responde a una tendencia al alza por parte del gran público que está interesado en conocer la historia y anécdotas en torno a los Bodegas del marco del Jerez. Las visitas tendrán una duración aproximada de dos horas y media finalizando con un almuerzo en un espacio privado donde una cuidada selección de vinos y platos de la cocina tradicional gaditana servirán de colofón de la visita. Las visitas se realizarán en castellano e inglés de lunes a viernes en horario de mañana y hasta el mediodía, previa reserva.

Esta iniciativa ya ha sido testada con grupos de accionistas, empleados y expertos en la conservación documental y el patrimonio en los últimos meses, teniendo un gran éxito. A partir de ahora se podrán realizar reservas contactando directamente en este enlace. El precio de la visita y almuerzo es 220 euros IVA incluido, e incluye una visita personalizada a los espacios, almuerzo con Jamón Cinco Jotas, Quesos de la Sierra de Cádiz, Tortillas de Camarones y Ensaladilla con Ventresca de Atún Rojo, Guiso marinero de Garbanzos con Langostinos, Presa Ibérica a la brasa con guarnición de pimientos y patatas de Conil para finalizar con una Espuma de tocino de Cielo. En cuanto a los vinos seleccionados, serán Fino Coquinero en Rama, Amontillado La Honda, Palo Cortado Capuchino VORS y finalizando con Sibarita VORS PX, Copa de Brandy Conde de Osborne y un obsequio al visitante.

En declaraciones del director de la fundación Osborne, Iván Llanza, “poder conocer de primera mano y acompañados de un experto los detalles que hacen grande la historia pasada y presente de los vinos y brandis de Jerez es una oportunidad cultural que cualquier amante del Jerez debería tener una vez en la vida”. También añade que “el legado de la familia Osborne ahora está disponible para ser descubierto por cualquier interesado que tenga inquietud y quiera conocer los detalles de la evolución de una de las sagas empresariales más destacadas de España dentro del sector de alimentación y bebidas. Además, el fondo publicitario es un tesoro desconocido que por primera vez abrimos al público y que va a sorprender al visitante” para finalizar destaco que “debemos recordar que hoy en día los dos factores más recurrentes para decidir el destino de los viajes de ocio son el patrimonio y la gastronomía, en este caso están perfectamente maridados”.