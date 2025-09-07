La formación en enoturismo llega por primera vez a la Universidad

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz (UCA), junto con la Fundación Osborne, a través del Vicerrectorado de Calidad y Títulos han desarrollado un programa de estudios para formar a los profesionales del sector del enoturismo y el turismo activo vinculados al Marco de Jerez.

Esta nueva titulación microcredencial tiene un valor de 14,5 créditos, que equivalen a un periodo de formación de 362 horas. El curso estará dividido en clases presenciales que se impartirán en la sede de Fundación Osborne, en El Puerto de Santa María, junto a una serie de clases prácticas que consistirán en visitas de estudios por diferentes viñas, bodegas, archivos, instituciones del sector, restaurantes y otros lugares de interés. Por último, se impartirán clases on-line sincrónicas y asincrónicas, todo ello para formar a los futuros guías de bodegas o profesionales del vino relacionados con el turismo o con la atención al público en enotecas, restaurantes u otras posiciones que actualmente demanda el sector del vino.

Las clases comenzaran el 15 de septiembre y finalizaran el 30 de enero, y se impartirán los lunes, miércoles y viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas. El claustro de profesores estará integrado por reconocidos profesionales del sector entre los que se encuentran Javier Maldonado Rosso, historiador y especialista en la cultura del vino de Jerez; Marcos Alguacil, enólogo y master blender de Bodegas Osborne; Javier Manso, sumiller del restaurante El Faro de El Puerto; Cristina Arena y José Luis Contreras, licenciados en Turismo por la UCA y responsables de relaciones públicas y enoturismo de la Bodega de Mora, así como Iván Llanza, director de la Fundación Osborne.

También participan en calidad de directores José Antonio López, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y Serafín Cruces, profesor y director de la Cátedra de la Caja Rural del Sur Sociedad, Vino y Sostenibilidad de la UCA.

La formación microcredencial es una certificación oficial que valida conocimientos, habilidades o competencias específicas adquiridas a través de una formación corta y enfocada. Estas certificaciones son flexibles, diseñadas para adaptarse a las necesidades individuales y del mercado laboral, facilitando la actualización o adquisición de nuevas habilidades.

Para poder inscribirse al curso se debe contar con un titulo universitario o una formación de grado medio, así como también es posible por medio de la acreditación de cinco años de experiencia en el sector del vino o el turismo. Las inscripciones ya están abiertas y toda la información ya está disponible en la página web de la Fundación Universidad de Cádiz.

En declaraciones del director de la fundación Osborne, el también director de este curso Iván Llanza señala que “esta formación viene a resolver una necesidad real que existe en nuestro sector del vino, y es que cada vez resulta más complicado encontrar a personas con la formación adecuada para incorporarlas a los equipos humanos de las bodegas para atender con calidad y excelencia a los viajeros y amantes del vino y del brandy”. Además añade que “es la primera ocasión en la que se otorga un titulo oficial y con validez en toda la Unión Europea dedicado al sector de las bodegas de nuestra tierra, es todo un acontecimiento histórico” .

Por otro lado, José Antonio López, decano de la UCA y a la vez director del curso, destaca que “según el Consejo Europeo, las microcredenciales son reconocimientos formales que certifican de forma clara competencias adquiridas. Este tipo de enseñanza es flexible, modular y adaptada a las necesidades individuales del alumnado, facilitando la adquisición ágil de habilidades útiles para el trabajo o la educación continua. Es una oportunidad para los trabajadores del sector”.

La Fundación Osborne tiene como objetivos apoyar a los jóvenes españoles, ayudándolos a aflorar su talento para facilitar su futuro éxito profesional, fomentando la cultura del emprendimiento y la innovación. Adicionalmente, se dedica a la preservación y puesta en valor del patrimonio histórico de Osborne. La Fundación cuenta con sólidas alianzas con entidades públicas y privadas que le permiten desarrollar actividades encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos. De este modo, la Fundación Osborne se convierte en el vehículo que canaliza todas las actividades de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Osborne.

A punto de arrancar una nueva edición de la Escuela Gastro

Alumnos de la Escuela Gastro, en unas prácticas de sala.

Por otro lado, próximamente dará comienzo la XI edición de la Escuela Gastro, el proyecto social y formativo de la Fundación Osborne en colaboración con Nuevo Hogar Betania que hasta el momento ha impartido formación en cocina y sala a más de 300 alumnos, procedentes de 20 países y con una edad media de 23 años. Este proyecto está alcanzando unas tasas de incorporación efectivas al mercado laboral superiores al 90%.

“Hoy es posible encontrar a los alumnos trabajando en algunos de los bares y restaurantes más significativos de la Bahía de Cádiz como son El Faro de El Puerto, Plato al Centro, Piparra, El Ajedrez, La Bodeguilla del Bar Jamón, Er Beti, Apolo, Destraza, El Buzo, La Rufana o Toro Tapas, así como también en establecimientos de Sevilla y Madrid”, explica el director de la Fundación Osborne, Iván Llanza, quien añade que “sus éxitos son nuestra mayor motivación para seguir trabajando en este proyecto que transforma la vida de los jóvenes por medio de la formación con foco en el empleo”.

El curso presencial tiene varias convocatorias el año y es una formación completa en la que el alumno aprende desde la cocina hasta el servicio en sala todo el proceso del negocio de hostelería gastronómica. La iniciativa ofrece también microprogramas de formación itinerante en la que los profesionales de Osborne y formadores colaboradores se desplazan a otras escuelas de toda España. En estas formaciones se comparte el conocimiento y la maestría en el mundo del vino, las bebidas espirituosas, los productos de bellota 100% ibéricos y el caviar.