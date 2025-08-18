El Paseo sortea 300 euros para ropa y material escolar por la Vuelta al Cole

El centro comercial El Paseo se prepara para hacer más llevadero el regreso a las aulas con una atractiva campaña de la Vuelta al Cole que busca aliviar la cuesta de septiembre a las familias. Así, del 20 de agosto al 3 de septiembre los clientes tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de tres tarjetas regalo de 100 euros cada una, sumando un total de 300 euros para gastar en material escolar y ropa.

Conscientes de los gastos que implica el inicio del curso, El Paseo ha diseñado un sorteo que cubre diferentes necesidades de los escolares. De esta forma, se sorteará una tarjeta de 100 euros para gastar en Carrefour y adquirir todo el material escolar necesario, otra de 100 euros en Kiabi para renovar el armario con ropa de la Vuelta al Cole, y una tercera de 100 euros en Décimas para equiparse con la mejor ropa deportiva.

Participar es muy sencillo. A partir del 20 de agosto, El Paseo instalará unos tótems interactivos en su plaza central. Para optar al sorteo, los clientes solo tienen que presentar un ticket de compra igual o superior a 15 euros de cualquier establecimiento del centro. Además, para mayor comodidad, aquellos que lo prefieran también podrán inscribirse a través de la página web oficial del Centro Comercial El Paseo.

Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial El Paseo, ha aseguradi que “sabemos que la Vuelta al Cole es un momento emocionante, pero también puede ser un desafío para muchas familias. Por eso, en El Paseo queremos apoyar a nuestros clientes y hacer este regreso a las aulas un poco más fácil y divertido. Con este sorteo, esperamos contribuir a que los estudiantes de El Puerto de Santa María y su entorno empiecen el curso con todo lo que necesitan y la mayor ilusión”.