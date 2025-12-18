El Paseo se llena de magia esta Navidad con una completa programación familiar

El centro comercial El Paseo da la bienvenida a la Navidad con una amplia programación de actividades pensadas para disfrutar en familia y vivir estas fechas con ilusión, creatividad y espíritu festivo. Desde este 19 de diciembre hasta el 4 de enero, los más pequeños serán los grandes protagonistas de una agenda repleta de gymkanas temáticas, talleres infantiles y encuentros muy especiales con Papá Noel y los Reyes Magos, todas ellas de carácter gratuito.

La programación arranca el viernes 19 con una gymkana navideña dedicada al saco de Papá Noel y continúa durante los días festivos con propuestas tan variadas como talleres de dulces, manualidades navideñas, actividades de Nochevieja y juegos inspirados en los ayudantes reales de Oriente. Papá Noel visitará El Paseo los días 20, 22 y 23 de diciembre por la tarde, ofreciendo a los niños la oportunidad de conocerlo en persona y compartir sus deseos navideños, mientras que los Reyes Magos harán lo propio los días 3 y 4 de enero, recogiendo las cartas llenas de ilusión antes de la noche más mágica del año.

Entre las actividades más destacadas se encuentran los talleres creativos de árboles de Navidad, galletas de Nochevieja, atrezzo festivo y dulces para la cabalgata de Reyes, así como las tradicionales gymkanas que invitan a los participantes a ayudar a Papá Noel y a Sus Majestades en distintas misiones navideñas. Además, el 30 de diciembre, El Paseo celebrará sus Mini Campanadas, una propuesta pensada para que los más pequeños puedan despedir el año de una forma divertida y adaptada a ellos.

Los horarios y días concretos de cada actividad pueden consultarse en la web del centro comercial.

La gerente del centro comercial, Sandra Fernández Garrido, ha señalado que “en El Paseo queremos que la Navidad se viva como una experiencia, no solo como un momento de compras. Por eso hemos preparado una programación muy cuidada, pensada para que las familias disfruten juntas y los niños recuerden estas fechas con ilusión y alegría”. Fernández Garrido ha destacado también el compromiso del centro con su entorno, afirmando que “nuestro objetivo es seguir siendo un punto de encuentro para El Puerto de Santa María, un espacio donde compartir tiempo de calidad y crear recuerdos especiales durante una época tan significativa”.

Con esta programación, El Paseo refuerza su apuesta por el ocio familiar y por ofrecer propuestas gratuitas y accesibles que convierten al centro comercial en un lugar clave para disfrutar de la Navidad en la Bahía de Cádiz.