Un paseo en globo desde Doña Blanca para celebrar el Día de la Mujer Rural

El Ayuntamiento de El Puerto, a través del área de Relaciones con la Ciudadanía, conmemora el Día de la Mujer Rural este miércoles 15 de octubre, a las 18:00 horas, en el Campo de Fútbol de Doña Blanca, con una jornada abierta a todos los vecinos.

El acto, organizado en colaboración con la Asociación de Vecinos El Castillo, contará con una experiencia muy especial: un paseo en globo aerostático cautivo, que permitirá disfrutar de una vista panorámica del entorno en un ambiente seguro y familiar. Esta actividad simboliza la fuerza, la superación y el espíritu emprendedor de las mujeres del ámbito rural.

El teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, ha subrayado que esta celebración “pretende reconocer el papel fundamental de las mujeres rurales en el desarrollo de nuestras comunidades, visibilizando su trabajo y su contribución al progreso social y económico de El Puerto y sus barriadas”.

Bello ha agradecido la implicación de la Asociación de Vecinos El Castillo, que preside Rafael Ruiz, y la colaboración de Cádiz en Globo, destacando que “la suma de esfuerzos entre administración y ciudadanía permite poner en valor nuestras tradiciones, nuestra gente y su entorno”.

El evento se enmarca dentro de las actividades municipales de participación ciudadana y convivencia, con las que el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la igualdad y el desarrollo sostenible del ámbito rural.