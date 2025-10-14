'El fin de ninguna parte', de Israel Díaz Reinado, se presenta este viernes en Los Toruños

Este viernes 17 de octubre, a partir de las siete de la tarde, se celebrará en la Casa de Los Toruños la presentación del libro de Israel Díaz Reinado 'El fin de ninguna parte'. Se trata de una novela negra policíaca en la que se mezclan acción y misterio, ambientada en las playas de la provincia de Cádiz y en la que cobra protagonismo la tradición de la almadraba de atunes. Todo comienza con el hallazgo del cadáver de una joven en una playa abandonada de Algeciras. Dos policías antagónicos deberán hacer equipo para introducirse en este mundo y enfrentarse al desafío. Es un libro en el que se recrea la capital de Cádiz y su provincia, con sus tradiciones, vinos y comidas, a través de una lectura amena y adictiva.

El autor, Israel Díaz Reinado, será presentado por Pedro Gallardo, poeta, y Vicente Clavijo, actor.

Israel Díaz Reinado (Cádiz, 1973) reside actualmente en El Puerto y es informático de formación. Ha dedicado su carrera profesional al análisis financiero. Comenzó su pasión por la escritura en la revista Altazor. Se ha dado a conocer en X (Twitter) y TikTok con relatos de suspense que se han viralizado llegando a millones de lectores. Da el salto a la novela con esta obra de la mano de la editorial HarperCollins.

La asistencia es gratuita por lo que se invita a todos los portuenses y aquellos que nos visiten a que se acerquen a la Casa de Los Toruños, ubicada en el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Algaida–Los Toruños, en Valdelagrana.