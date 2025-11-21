Pablo Sicre habló sobre el yacimiento de Doña Blanca en el Aula del Historia Menesteo

La arqueología virtual, sus aplicaciones científicas y su potencial didáctico fueron el eje de la ponencia presentada en las Tertulias del Aula de Historia Menesteo. En el encuentro celebrado el jueves en la ermita de Santa Clara el arqueólogo Pablo Sicre, especialista en la reconstrucción digital de elementos arquitectónicos del pasado, explicó los avances realizados en el yacimiento portuense del Castillo de Doña Blanca, con especial atención a la recreación de la muralla púnico-helenística datada entre los siglos III y IV a. n. e.

Durante la exposición, el ponente abordó conceptos técnicos habituales en la arqueología y la restauración —como “Unidad Estratigráfica” o “Anastilosis”— y los acercó al público general de forma clara y didáctica, mostrando cómo se aplican dentro de esta disciplina digital emergente.

El acto fue presentado por José Antonio Ruiz Gil, profesor de la Universidad de Cádiz y miembro de la directiva de la asociación organizadora. La convocatoria reunió a un nutrido público, entre ellos reconocidos investigadores y profesionales del patrimonio de El Puerto de Santa María, como Juan José Delgado Aguilera. Tras la intervención, la sesión evolucionó hacia una tertulia distendida que se prolongó durante más de una hora.