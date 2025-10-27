El yacimiento de Doña Blanca despierta de su letargo

El equipo que se ha encargado de la excavación, junto a especialistas en varias materias, este viernes junto a la zona donde se exhumado la antigua puerta de entrada a la ciudad.

El yacimiento de Doña Blanca está de enhorabuena. La antigua ciudad fenicia ubicada en el término municipal portuense bulle de nuevo de actividad, tras un largo periodo de paréntesis en el que por distintos motivos el que es sin duda uno de los yacimientos científicos más importantes del sur de Europa había permanecido prácticamente abandonado.

Siguiendo los importantes hallazgos liderados por el arqueólogo Diego Ruiz Mata en los años 80 del pasado siglo, cuando se excavó parte de la antigua ciudad y se localizó el lugar donde estaban las murallas y la puerta norte del recinto defensivo, un equipo dirigido por la catedrática de Prehistoria Ana María Niveau de Villedary, junto al Grupo de Investigación Phoenix Mediterránea de la Universidad de Cádiz (UCA), ha llevado a cabo una intervencion arqueológica en el yacimiento gracias a una subvención concedida por la Diputación Provincial de Cádiz, una campaña que, aunque terminó oficialmente el pasado 6 de octubre, sigue arrojando sorpresas, lo que ha hecho que la semana pasada se hayan llevado a cabo nuevos trabajos de campo, tras la aparición de parte de la antigua puerta del complejo defensivo a principios de este mismo mes, que ahora se ha sabido que con una anchura aproximada de cuatro metros, tenía forma abocinada, para hacer de embudo ante la posible entrada masiva de personas. La puerta estaría datada entre los siglos IV y III a.c., coincidiendo con la segunda guerra púnica.

En estos últimos días se han localizado también restos de la época medieval, que confirman la hipótesis de que parte de la muralla se reutilizó en ese periodo como alquería, lo que quiere decir que el espacio, con la llegada de las sucesivas culturas, no se modificó a lo largo de los siglos sino que se reutilizó y cambió su uso.

Las antiguas murallas están perfectamente conservadas. / Lourdes de Vicente

La difusión de las nuevas excavaciones ha despertado no solo el interés de la comunidad científica, sino también del público en general, ya que desde las primeras noticias sobre los trabajos se ha incrementado de manera notable el número de visitas al yacimiento, con más de 70 visitantes el último fin de semana.

Estos últimos días el yacimiento ha contado con la presencia de dos destacados profesionales, David Montanero, de la Universidad de Barcelona, especialista en sistemas defensivos fenicio-púnicos, y el italiano Antonio Pecci, especialista en sistemas defensivos helenísticos. En el equipo también está Pablo Sicre, que se está encargando entre otras cosas de la reconstrucción volumétrica en 3-D de la muralla norte y la puerta de la antigua ciudad.

Una de las novedades de esta excavación, a diferencia de las primeras que se hicieron hace 30 años, es el uso de las nuevas tecnologías, como un georradar para la prospección no invasiva del subsuelo.

Todos los elementos que se extraen se cladifican y documentan para su posterior análisis. / Lourdes de Vicente

Aunque la última excavación de momento ya ha terminado, el permiso administrativo por parte de la propietaria del terreno, la Junta de Andalucía, seguirá abierto por un periodo de un año y el próximo paso, además de seguir adelante con el trabajo en el laboratorio, será traer sobre el terreno a los alumnos del máster de Patrimonio de la UCA para que realicen sus prácticas arqueológicas en el yacimiento.

Además, en función de las ayudas económicas que vayan llegando para nuevas campañas, el objetivo es seguir excavando, incluyendo la otra puerta ubicada junto a lo que fue el antiguo puerto, que también se excavó y documentó en la época en la que Diego Ruiz Mata estuvo al frente del yacimiento.

Una vista general de la excavación. / Lourdes de Vicente

Otra de las líneas de trabajo que se siguen es poner en marcha un proyecto para renovar el actual discurso expositivo del recinto, que se ha quedado muy desfasado, de manera que la visita resulte más atractiva para quienes se acerquen a recorrelo, con nueva cartelería y explicaciones más claras y divulgativas sobre lo que se ve.

Pero al margen de las novedades que ha arrojado esta campaña, lo más importante es sin duda que el yacimiento se ha vuelto a llenar de actividad, después de 30 años de las primeras excavaciones y 20 años después de una segunda intervención a cuyo frente estuvo Luis Cobos, que fue muy breve y que se centró en uno de los torreones de la antigua ciudad y en el hallazgo de unas fosas romanas.

La extensión del yacimiento es tan grande que aún queda mucho por hacer, porque como explica Ana María Niveau de Villedar, es un yacimiento que se conoce poco. “Es tan grande que no se puede abarcar, te engulle como investigador”, afirma, y avanza su intención de que esta vez las campañas no sean puntuales sino que se prolonguen en el tiempo y permitan estudiar con detalle cada uno de los hallazgos.

Las campañas arqueológicas hoy en día son además distintas, ya que cuentan con una serie de limitaciones, como la imposibilidad de trabajar en el yacimiento con maquinaria pesada, lo que hace que avancen más lentamente, también por la necesidad de ir documentando y analizando todo el material que se extraiga de la excavación.

El propósito ahora es que la actividad arqueológica no sea algo puntual en Doña Blanca, sino que pueda haber un proyecto general de investigación, que deberá ser aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En este caso, al ser la propia Junta la propietaria del terreno, todos los trámites administrativos deberían ser más fáciles. Esperemos que así sea y que Doña Blanca no vuelva a sumirse en un largo sueño.