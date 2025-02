La oposición acusa a Germán Beardo de engordar el gasto político en El Puerto

El Puerto/Varias formaciones de la oposición municipal en El Puerto no han tardado en valorar el proceso en marcha en el Ayuntamiento para cubrir tres puestos de nueva creación y libre designación mediante los que se cubrirán las plazas de coordinador general, director general de Organización Municipal y Asesoría Jurídica, con complementos específicos anuales que suman más de 107.000 euros, aparte de sus salarios.

VOX El Puerto ha denunciado enérgicamente la creación de estos nuevos puestos, una medida que, según la formación, "no tiene otro fin que seguir inflando el gasto político y alimentar los puestos a dedo en el Ayuntamiento".

VOX: "Beardo y Caraballo aprovechan el estatuto para engordar los sueldos y puestos de libre designación"

El portavoz de VOX en El Puerto, Fito Carreto, ha señalado que "el estatuto de Gran Población podría ser una herramienta valiosa para una ciudad como El Puerto de Santa María, siempre y cuando estuviera en manos responsables. Sin embargo, desde VOX ya advertimos que tanto el alcalde, Germán Beardo, como su asesor Antonio Caraballo lo utilizarían para engordar más aún los sueldos y los puestos de libre designación".

VOX El Puerto recuerda que en su momento fueron la única fuerza política que se opuso frontalmente a la adopción del estatuto de Gran Población, advirtiendo de sus posibles usos torticeros. "Es curioso ver cómo ahora el resto de la oposición se rasga las vestiduras por estos nuevos nombramientos, cuando en su día votaron a favor del estatuto y dejaron solo a VOX en la defensa de la reducción del gasto político. Ahora, con la creación de los tres nuevos cargos de alta dirección con un gasto de más de 100.000 euros añadidos a sus sueldos, se confirma lo que advertimos desde el principio", ha añadido Carreto.

La formación portuense insiste en que el Ayuntamiento "debería centrarse en solucionar los verdaderos problemas de la ciudad, como la falta de mantenimiento y limpieza en las barriadas o la seguridad, en lugar de seguir ampliando una estructura política sobredimensionada y alejada de las necesidades reales de los portuenses".

Desde VOX anuncian que continuarán "denunciando cualquier abuso y defendiendo la gestión eficiente y austera de los recursos públicos, siempre priorizando el bienestar de los portuenses frente a los intereses de los partidos y sus redes clientelares".

IU: "Beardo está creando una estructura paralela sobredimensionada y carísima"

Para el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, "la publicación por parte de Diario De Cádiz de la convocatoria abierta por Germán Beardo para cubrir tres nuevos puestos de libre designación dentro del organigrama de municipio de Gran Población es un escándalo que no nos sorprende ni un ápice. No es el primer ejemplo que vemos de cómo Beardo utiliza las instituciones públicas para beneficio propio o para beneficiar o enriquecer a su entorno".

Bueno recuerda que "son ya muchos ejemplos, los más recientes la contratación de un cargo de confianza como jefe de contratación en El Puerto Global, la subida de sueldo estratosférica a Jesús Garay, a pesar de estar inmerso en dos causas judiciales o el récord absoluto en cargos de confianza y un largo etcétera".

Bueno afirma que "Beardo siempre ha tenido claro que iba a usar el estatuto de gran población para crear una administración paralela sobredimensionada y carísima para una ciudad como El Puerto de Santa María, con personas de su confianza, a costa del dinero público que pagamos todos los portuenses para perpetuarse en el poder y dejarlo todo atado y bien atado cuando se vaya o los portuenses le echemos".

Esta nueva convocatoria, afirma, "sigue esa línea, la de usar las instituciones como su cortijo particular y la de hacer que los aires de grandeza de Beardo sean sus viajes internacionales, sean sus ocurrencias de cambiar el salón de pleno de edificio, lo terminemos pagando los portuenses".

Desde Izquierda Unida han solicitado por escrito al alcalde un listado actualizado del personal eventual y directivo nombrado en el Ayuntamiento de El Puerto, así como de sus retribuciones anuales y cargos que desempeñan. "Sabemos que no va a respondernos, porque dar la callada por respuesta es lo que ha hecho siempre que ha salido algún escándalo en su entorno, pero no vamos a quedarnos quietos, vamos a estar muy encima porque no podemos a permitir que el dinero de la gente de El Puerto se utilice de esta manera".

PSOE: "Aquí los únicos que despegan son los próximos al PP y a Beardo"

El portavoz del Grupo Socialista, Ángel González, se ha pronunciado también sobre este asunto lamentando que “como nos temíamos, y así lo dijimos ya en 2023, esto no es más que una estrategia de Germán Beardo para tener su gran chiringuito, y así lo vienen confirmando los pasos que están dando desde su aprobación”.

El edil recuerda que “vendieron la Gran Ciudad como la panacea para El Puerto de Santa María, como lo que nos iba a hacer despegar y lamentablemente aquí los únicos que despegan son los próximos al PP y a Beardo, ningún otro portuense, ni vecino, ni trabajador, ni empresario, ni comerciante… ninguno ha sido aún beneficiado desde que adquirimos el nuevo estatuto. Es más, -añade González- tienen la participación vecinal mermada, pues aún no han sido capaces de crear los distritos que contempla el estatuto de Gran Población, y se escudan en eso para no convocar los consejos ni dar participación”.

Ángel González señala que “mucha prisa se han dado en ir contratando y sacando los grandes puestos, y muy poca en desarrollar los instrumentos necesarios para que realmente El Puerto se vea beneficiada y mejorada por ser Gran Población”, y añade que “se les llena la boca con Gran Ciudad, con grandes puestos, con contrataciones, con sueldazos y, sin embargo, nada se sabe de los presupuestos para 2025, que aún no han sido capaces de presentar, a pesar de ser Gran Ciudad”.

Para el PSOE ha quedado demostrado que “el PP de El Puerto ha desvirtuado la finalidad el estatuto de Gran Población, creando un verdadero entramado, un chiringuito en toda regla para beneficiar a los suyos”.