Las obras del tanque de tormentas de El Puerto ya están afectando psíquicamente a los vecinos

La Asociación Vecinal San Marcos Barriada la Playa, junto a la Plataforma de afectados por las obras del tanque de tormentas que se construye junto a La Puntilla, confían en que en el pleno municipal de este viernes, 10 de enero, se den las oportunas explicaciones sobre la obra, aunque instan a la concejala Marta Rodríguez a que vuelva a convocar la reunión con la Plataforma, que fue desconvocada por causas personales sin que se haya retomado el asunto.

Los vecinos ya están padeciendo física y psíquicamente los efectos de la exagerada duración de las obras a dos metros de sus cocinas, salones y dormitorios y se preguntan "quién pagará estos daños, ruidos insoportables, humos continuos del gasoil quemándose durante todo el día, imposibilidad para estudiar, preparar los exámenes de los universitarios, teletrabajar, respirar polvo o el movimiento que se produce en las casas cuando circulan las maquinarias de gran tonelaje. Todo esto lo soportan los vecinos y ya los ánimos y el nerviosismo está llegando a unas cotas elevadas", lamentan.

Los vecinos además piensan que "viendo el estado de las obras, como mínimo nos comemos otro verano y no confiamos en volver a comernos el turrón tranquilamente".

En el último encuentro con la concejala de Mantenimiento Urbano se le pidieron unas series de explicaciones sobre la reurbanización de la zona, el nuevo proyecto de la obra, las soluciones a las incidencias en las casas de los vecinos, etc. "Esperamos que este año 2025 traiga nuevas formas y podamos ser más participativos, el Pleno está bien pero la ciudadanía no tiene voz activa, ya que además se celebra en un horario de mañana que no permite la participación de muchas personas, que a esa hora están trabajando. Instamos a una reunión donde los vecinos puedan expresarse y participar y a un seguimiento más continuo".

En un anterior pleno el alcalde, Germán Beardo, anunció que la empresa sería sancionada con aproximadamente 20.000 euros diarios en caso de incumplimiento con la finalización de la obra. "Ya se ha incumplido dos veces la fecha anunciada y queremos saber cómo van esas sanciones".

Por último, preguntan también "quién costeará todos estos efectos en la salud de los vecinos, por no poder vivir, comer ni descansar tranquilamente".