Las obras de mejora en Fuentebravía comenzarán a principios de año

El 'Plan Fuentebravía', que se iniciará desde principios de año en la calle Calabaza, supondrá la primera actuación de una serie de actuaciones encaminadas a mejorar esta zona portuense. Los trabajos comprenderán desde el número 13 aproximadamente hasta su intersección con la calle de la Mora.

Durante un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos, el alcalde, Germán Beardo, y los técnicos municipales explicaron que las obras comenzarán entre el 15 de enero y el 15 de febrero, una vez finalicen los plazos administrativos de licitación.

La actuación, que abarca una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, contempla la renovación integral de la vía, incluyendo la sustitución completa de las redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y telecomunicaciones, así como la mejora de firmes, acerados y pavimentaciones.

El proyecto ha sido diseñado con un enfoque adaptado al entorno, mejorando la funcionalidad, la accesibilidad y la calidad estética del espacio urbano, y contribuyendo a la modernización de las infraestructuras de Fuentebravía.

Beardo ha subrayado que esta primera intervención da cumplimiento al compromiso adquirido con los vecinos, iniciando la ejecución del Plan Fuentebravía por fases y en colaboración directa con los residentes, priorizando las zonas más deterioradas y de mayor urgencia.

“Con el inicio de las obras en la calle Calabaza arrancamos la transformación real de Fuentebravía, cumpliendo con la palabra dada a los vecinos. Este proyecto mejorará su calidad de vida y modernizará esta zona de El Puerto”, ha señalado el alcalde.