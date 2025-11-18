Una imagen de la toma de posesión de la nueva viceinterventora.

Este martes ha tomado posesión la nueva viceinterventora en el Ayuntamiento de El Puerto. Ana Sara Ruiz Gómez ocupará el puesto de manera temporal.

El concejal de Función Pública y Organización Municipal, Javier Bello, señala que "esta incorporación servirá para agilizar el funcionamiento del Área Económica, básica en el organigrama y en la que existe una importante cantidad de trabajo".

El edil reitera "el compromiso del Ayuntamiento con la continuidad y calidad de los servicios municipales, asegurando que se están llevando a cabo los procedimientos administrativos necesarios para mantener operativas todas las plazas y garantizar una atención eficaz a los ciudadanos".