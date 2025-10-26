Nueva conferencia de ‘El Puerto del 27’ sobre María Teresa León

La Fundación Rafael Alberti celebra el próximo jueves 30 de octubre una nueva conferencia dentro del ciclo ‘El Puerto del 27, poesía, vanguardia y memoria’, programa que conmemora el centenario de la Generación del 27 y se prolongará hasta diciembre de 2027. La conferencia titulada ‘María Teresa León. Tiempos modernos’, correrá a cargo de la profesora e investigadora Magdalena González.

La Fundación Rafael Alberti es la depositaria del legado de María Teresa León y Rafael Alberti. El estudio de la obra de la escritora a través de estos fondos documentales permite una reinterpretación de la misma, que no cesa de despertar un enorme interés desde hace años.

El tiempo moderno es el que supera las formas “tradicionales”. María Teresa León se proyecta en este sentido como una de las figuras más indiscutibles de la Generación del 27, no sólo por la extraordinaria calidad de su obra y sus sugerencias, sino por la singularidad de su biografía que recoge la experiencia de la II República, la guerra de 1936, el exilio y la Transición.

La conferencia coincide con el anivesario del nacimiento de María Teresa León, por lo que la convocatoria de esta cita es a su vez un acto de homenaje y celebración.

Magdalena González es profesora de enseñanza secundaria e investigadora y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid.