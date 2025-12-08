Nueva conferencia del ciclo 'El Puerto del 27' sobre la etapa romana de Alberti, a cargo de Loretta Frattal

La Fundación Rafael Alberti celebra el próximo jueves 11 de diciembre, a las 19:00 horas en su sede de la calle Santo Domingo, una nueva conferencia dentro del ciclo 'El Puerto del 27, poesía, vanguardia y memoria', programa que conmemora el centenario de la Generación del 27 y se prolongará hasta diciembre de 2027. La conferencia, titulada 'La etapa romana de Alberti (1963-1977): hacia una poética transicional', correrá a cargo de la investigadora y catedrática de Literatura española en la Universidad de Roma, Loretta Frattale.

El exilio romano de Rafael Alberti nos legó libros fundamentales en su prolífica obra poética, como Canciones del Alto Valle del Aniene (1972) y especialmente Roma, peligro para caminantes (1968) en el que manifiesta su fascinación por la ciudad, donde la belleza y lo vulgar se combinan con realismo y explosiva comicidad, desde el corazón del Trastevere, "aquel ilustrísimo barrio, resurgimiento de todas las basuras, todas las ratas, todos los gatos, todas las más largas y libres meadas del mundo". Pero Roma es también la ciudad a donde Alberti regresará con más fuerza y determinación a su primera vocación, a la pintura. De la mano del artista Renzo Romero aprende diversos procedimientos como el aguafuerte, la punta seca, el aguatinta, la xilografía, el linóleum, la litografía y el grabado sobre plancha de plomo. Roma fue la ciudad a la que cantó con entusiasmo y vitalidad, una época de explosión creativa y la más fecunda para su pintura.

Loretta Frattale es catedrática de Literatura española en la Universidad de Roma Tor Vergata. Sus áreas de especialización son: poesía y narrativa del siglo XX, literatura comparada, biopoética, estudios intermediales, teoría literaria, traductología. Es miembro del Grupo de Investigación de Literatura Española contemporánea de la Universidad de Valladolid. Es la responsable científica de la unidad local de investigación de la Universidad de Roma Tor Vergata para el PRIN 2022 (Proyecto de Relevante Interés Nacional) sobre el tema: Transmediality: Media, Science, Genres, Art in Panhispanic Poetry (1980-2022). Ha sido también miembro del equipo investigador del proyecto FRACTALES: estrategias para la fragmentación en la narrativa española del siglo XXI y actualmente trabaja sobre el libro de poesía en su expansión transmedial y sobre escritos autobiográficos y autoficcionales (de Aramburu a Vilas) desde un enfoque biopoético. Dirige además varias colecciones editoriales.