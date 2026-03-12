Nace en El Puerto la Comisión Local de Infancia y Adolescencia

El Puerto ha presentado esta semana en la Ermita de Santa Clara la Comisión Local de Infancia y Adolescencia, que inicia su andadura bajo la presidencia de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Carmen Lara.

La Comisión Local de Infancia y Adolescencia se constituye como un órgano de participación que integra a menores, educadores, familias y a las distintas personas y entidades que trabajan en la ciudad en los ámbitos educativo, formativo y asistencial relacionados con la infancia. Su creación responde al compromiso de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en la vida municipal, suponiendo “un paso decisivo hacia una ciudad más inclusiva, democrática y comprometida con las nuevas generaciones, fomentando la participación real de niños, niñas y adolescentes en la vida pública”.

El acto contó también con la asistencia de los concejales de Educación y Cultura, Enrique Iglesias, y de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, así como Saray Sánchez del PSOE, y José Luis Bueno de Izquierda Unida, así como un nutrido grupo de representantes de distintos colectivos sociales como Prodeni, ERACIS, Scouts o Flampa, entre otros.

La cita registró una gran participación con presencia de alumnado todos los centros educativos de la ciudad —públicos, concertados y privados— junto a familias y profesorado que quisieron acompañar a los protagonistas de esta iniciativa: los niños, niñas y adolescentes de El Puerto, que ya cuentan con un espacio para expresar su voz y contribuir activamente a la construcción del presente y del futuro de la ciudad.

Carmen Lara dio la bienvenida a todos, señalando que “se inicia así el trabajo de un espacio de participación formado por niños y niñas elegidos por sus compañeros, con el objetivo de construir juntos un Puerto mejor, más amable, más humano, más solidario y con futuro. Ese es nuestro objetivo: construir, idear, proyectar, proponer y hacer cosas buenas para la ciudad”. Entre las principales metas de esta Comisión se encuentran favorecer la participación de los menores en la vida pública de la ciudad, dándoles capacidad de opinión y expresión; facilitar su colaboración activa en los asuntos que les afectan a nivel local; impulsar una política transversal de participación infantil y adolescente; crear un espacio de debate que permita aportar propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia; y promover estudios y diagnósticos sobre la situación de los menores en El Puerto.

La ciudad aspira además a adherirse al programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, y la creación de esta comisión supone un paso importante para lograrlo al consolidar un espacio estable de participación infantil dentro del ámbito municipal.

Durante el acto, los menores volvieron a demostrar su entusiasmo y compromiso con esta nueva responsabilidad, asegurando que llegan “pisando fuerte”, con ganas de trabajar en equipo y colaborar para mejorar su ciudad.

La edil recordó que ya se están creando los espacios donde los menores podrán expresar sus opiniones sobre temas relevantes para la ciudad, facilitando la comunicación con las instituciones y actuando como puente entre la infancia y el Gobierno local para influir en las políticas públicas.

“La voz de los niños, niñas y jóvenes de El Puerto tiene mucho que aportar a la construcción de una ciudad más inclusiva, más humana y más participativa. Estos foros son esenciales para que aprendan desde pequeños el valor de la democracia y la corresponsabilidad”, destacó Lara.

El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia está constituido por 52 alumnos de 6º de los 26 centros educativos de Primaria de El Puerto: Doña Blanca, El Juncal, Sericícola, La Florida, Las Nieves, Cristóbal Colón, Marqués de Santa Cruz, Costa Oeste, Pinar Hondo, La Gaviota, Luisa de Marillac, Sagrado Corazón, José Luis Poullet, Menesteo, La Salle, La Merced, Las Carmelitas, SAFA San Luis, Las Esclavas, Espíritu Santo, Centro Inglés, Guadalete, Grazalema, Valdelagrana, Mercedes Carbó y Bahía Montessori.