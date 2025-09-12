Muere en El Puerto Manoli Bautista, fundadora de la ONG Anydes

Ha fallecido Manuela Bautista Pérez, conocida como Manoli de Anydes, una de las figuras más destacadas de la solidaridad y el compromiso social en la ciudad.

Nacida el 1 de octubre de 1959 en El Puerto, Manoli dedicó gran parte de su vida a trabajar por quienes más lo necesitan, dejando una huella imborrable.

Manoli era hija de José Bautista Romero, natural de Arcos de la Frontera, y Josefa Pérez Alfaro, portuense. Fue madre de dos hijas, Macarena y Fátima, y adoptó a un hijo de origen marroquí. Desde muy temprana edad conoció el sacrificio: tenía once años cuando dejó los estudios para trabajar y ayudar a su familia.

En 1988 comenzó su labor como voluntaria con Andad—Madres Unidas contra la Droga, llegando a presidir la entidad.

Durante 25 años presidió la ONG Anydes (Animación y Desarrollo), asociación dedicada a la atención de personas en riesgo de exclusión social: drogodependientes, transeúntes, personas sin hogar, presos en tercer grado y otros colectivos vulnerables, luchando siempre por su reinserción social.

Bajo su liderazgo, Anydes desarrolló talleres, cursos y casas de acogida, algunas de ellas en La Puntilla, Urbaluz y la vivienda cedida por el Ayuntamiento en la avenida de Valencia. En 2014 la sede de la asociación se trasladó al Centro de Emergencia Social de La Florida, mejorando su compromiso con las personas atendidas.

Manoli fue una mujer de gran coraje, que abrió las puertas de su vida y de su casa para ayudar cuando otros no podían. Su entrega superó dificultades personales, escasez de medios y situaciones adversas. Su labor dejó un impacto profundo en El Puerto: en cada persona que ayudó, en cada proyecto al que dio forma, en cada vida que transformó.

El Ayuntamiento portuense ha emitido un comunicado lamentando su fallecimiento.