Muere en El Puerto a los 95 años el doctor Rafael del Cuvillo Palomino

Ha fallecido en El Puerto, a los 95 años de edad, Rafael del Cuvillo Palomino, doctor especializado en Cardiología que durante muchos años trabajó en la Casa del Mar de Cádiz y en bodegas del Marco de Jerez como Blázquez, Terry y Osborne, donde ejerció como médico de empresa.

Tras estudiar la carrera de Medicina en Cádiz se trasladó a Madrid, donde hizo la especialidad en pulmón y corazón en el Hospital Jiménez Díaz. Era un enamorado de su ciudad natal, Cádiz, donde deja numerosos amigos y donde a lo largo de su vida participó en numerosas actividades, entre ellas una tertulia de médicos que se reunía de forma semanal.

Rafael del Cuvillo estaba casado con Conchita Martínez del Cerro desde hace 62 años y tenía seis hijos y once nietos. Era una persona muy familiar y un gran amante de la lectura y la buena conversación, además de una persona muy culta con un gran interés por la historia.

Aunque su infancia y su juventud estuvieron muy ligadas a Cádiz capital, y siguió manteniendo esos lazos a lo largo de su vida, en el año 1982 se trasladó con su familia a El Puerto de Santa María, donde fijó desde entonces su residencia. En los últimos ocho años, a raíz de un problema de salud, salía muy poco pero seguía manteniendo contacto con muchos de sus amigos y conocidos.

El funeral por su alma se ha celebrado este martes en la parroquia de La Palma. Desde estas líneas nos sumamos al pesar de sus familiares y allegados por su pérdida.