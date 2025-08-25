Una misa en El Puerto para despedir las actividades del centenario del padre Conradi

La misa se celebrará en la parroquia de San Francisco.

La comisión organizadora del Centenario del Nacimiento del Padre Luis Conradi Toro anuncia el acto de clausura del año dedicado al sacerdote jesuita, con motivo del centenario de su nacimiento, tras un año lleno de actos, eventos y actividades.

La misa de clausura se celebrará el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en la Parroquia de San Francisco y estará armonizada por la Agrupación Coral Portuense, continuación del Coro San Francisco de 1985, creado con el respaldo del Padre Conradi.

El querido sacerdote jesuita será nombradoo el próximo mes de diciembre Hijo Adoptivo de la ciudad.