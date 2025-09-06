Más de mil personas arropan a Mariquilla en el acto solidario de la Plaza de Toros de El Puerto

La Plaza Real de Toros de El Puerto de Santa María acogió en la noche del viernes el Certamen Solidario de Toreo de Salón 'Un RETTo por María', una iniciativa que ha unido por primera vez a todas las peñas taurinas de la ciudad y a la Peña Flamenca 'Al Alma' con el objetivo de recaudar fondos para que María M.G, Mariquilla, una joven portuense de 16 años con síndrome de RETT, pueda someterse a unas pruebas médicas muy importantes en Barcelona el próximo mes de octubre.

El concejal de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, asistió al evento junto al edil de Plaza de Toros, Carmelo Navarro. El Ayuntamiento ha colaborado para el desarrollo del evento junto a la empresa Circuitos Taurinos. La cita nacía del compromiso y la generosidad de las entidades organizadoras: el Espacio Cultural Taurino 'De Sal y Oro', el Club Taurino El Rabo, la Peña Taurina José Luis Galloso y la Peña Flamenca Al Alma.

González Nieto ha destacado cómo el arte del toreo, la pasión del flamenco y la fuerza de la solidaridad se han dado la mano para ayudar a Inmaculada y José Marcos, padres de María, a acudir con su hija a un centro de referencia especializado en enfermedades neurológicas raras, donde se están desarrollando estudios punteros que podrían ofrecer respuestas y avanzar en una atención médica personalizada que la joven necesita con urgencia. El síndrome de Rett afecta especialmente a niñas y, a día de hoy, continúa en fase de investigación. Por su parte José Marcos ha agradecido “el masivo apoyo, muy por encima de lo esperado”.

El certamen de toreo de salón, abierto a todas las escuelas taurinas de la provincia, así como a profesionales y aficionados que deseaban participar, ha premiado a los primeros clasificados en las categorías de muleta, estaquillador y espada.

La jornada estuvo amenizada con las actuaciones en directo de Aroa Cala y El Wilo del Puerto e incluyó una venta solidaria de camisetas y pulseras diseñadas para la ocasión, barra con precios populares, sorteos y un gran ambiente. Entre los objetos sorteados se citan una muleta de Pablo Aguado, otra de Emilio de Justo, un capote de paseo de Salvador Lobato o un capote de brega de Daniel Crespo, así como un cuadro de Diego Murillo y una acuarela de Mer Fidalgo.

Las personas que aún deseen colaborar pueden hacerlo a través de una fila 0 en Caja Rural del Sur o del número de Bizum 649 98 98 28, con el concepto Donativo Un Reto por María.