A mediados de septiembre comenzará la renovación de contenedores en El Puerto

La plaza de Las Galeras acogió en la tarde del jueves el acto de presentación de parte de la nueva flota del servicio de la limpieza urbana, cuyo contrato entró en vigor el pasado mes de febrero. Al acto acudieron el alcalde, Germán Beardo, y el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, que pasaron revista a los nuevos vehículos y equipamientos.

La nueva flota está compuesta por vehículos eléctricos e híbridos, maquinaria silenciosa y cero emisiones, así como por equipos impulsados con gas natural comprimido, que reducen de manera drástica la contaminación y el impacto acústico.

Uno de los nuevos contenedores que se van a implantar.

La dotación inicial incluye 12 vehículos auxiliares eléctricos de caja abierta para reforzar los barridos manuales; 8 carritos autopropulsados que reducen el esfuerzo físico de los operarios y, por tanto, mejoran el rendimiento del trabajo; 2 autocompactadoras para recogida eficiente en grandes eventos como la Feria; 40 papeleras compactadoras solares inteligentes con sensores de llenado y sellado; 6 equipos eléctricos tipo Glutton para limpieza en rincones estrechos y zonas de difícil acceso sin molestar al viandante; una barredora Arrastre Dulevo de gran potencia y gran rendimiento en la limpieza de calzadas, con motor GNC, que permitirá un barrido eficiente en avenidas y paseos marítimos; vehículos de inspección híbridos y eléctricos; 5 equipos multifunción barredora-fregadora con baldeo tangencial y pistolas de alta presión; y 21 Vehículos auxiliares para recogida de residuos y caja basculante.

A ello se sumará la sustitución integral de contenedores y papeleras en todos los barrios y urbanizaciones, que comenzará a mediados de septiembre, empezando por el centro histórico y extendiéndose progresivamente al resto de la ciudad. En esta primera fase de contenedores se han recepcionado 161 contenedores de carga trasera; 1.131 contenedores de carga lateral; y 112 contenedores de carga bilateral.

Todos ellos están fabricados con materiales reciclados, muchos incorporan sistemas de compactación para evitar desbordamientos y cuentan con modelos adaptados a personas con movilidad reducida.

Este mes de septiembre llegarán también tres vehículos auxiliares hidro limpiadores y tres vehículos vacía papeleras.

Un incremento del sueldo de los trabajadores de un 11%

El nuevo contrato incluye un convenio colectivo que implica un incremento del 11 % en el salario medio de los trabajadores, así como la inclusión de personas con diversidad funcional a través del programa FCC Equal.

“Este contrato cumple con el compromiso de dotar a El Puerto de un servicio moderno, eficiente y respetuoso con el medioambiente, mejorando la imagen de la ciudad y la calidad de vida de todos los portuenses”, asegura el alcalde.