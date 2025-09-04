Comienza a llegar la nueva maquinaria de limpieza para El Puerto

Parte de la nueva flota de la limpieza, preparada para su presentación este jueves.

En la tarde de este jueves se presentará en la plaza de Las Galeras parte de la nueva maquinaria que lleva aparejado el contrato de limpieza urbana de la ciudad, que está en vigor desde el pasado mes de febrero.

En concreto se presentarán máquinas como un autocompactador, una barredora de arrastre Dulevo, barredoras, una auto aspiradora de barrido Glutton (solo para servicio nocturno) y equipamientos como papeleras solares autocompactadoras y contenedores bilaterales. La nueva flota será 100% ecológica y libre de diésel.

Los vehículos de la nueva flota están rotulados con el lema 'El Puerto de Santa María, una gran ciudad', que ya luce el nuevo vehículo a disposión del Ayuntamiento que se encuentra aparcado desde hace algunas semanas a las puertas del Ayuntamiento.

El contrato firmado con FCC tiene una vigencia de 10 años y un coste anual de más de 16 millones de euros. Según la información facilitada en su día, de momento llegará la maquinaria ligera, en el tercer trimestre del año la intermedia y, al finalizar este primer año, toda la flota estará plenamente operativa.

Los grupos de la oposición municipal no han sido invitados al acto de presentación.