Este martes se proyecta 'Sayat Nova (El color de la granada)' en El Puerto

Este martes 12 de agosto, a las 22:00 horas, tendrá lugar en el patio de El Hospitalito la proyección de la película 'Sayat Nova (El color de la granada)', dirigida por el cineasta georgiano Sergei Parajanov. La actividad se enmarca dentro del ciclo de Cine de Verano que impulsa el área de Cultura del Ayuntamiento.

Obra emblemática del cine de autor, 'El color de la granada' (1968) fue censurada en su época por las autoridades soviéticas y es considerada una de las películas más innovadoras y simbólicas del realizador de origen armenio. A través de una narrativa visual única y altamente estilizada, el filme reconstruye de forma poética y no lineal la vida del trovador armenio del siglo XVIII, Sayat Nova, abordando episodios fundamentales como su infancia, su juventud, el amor y su retiro espiritual en un monasterio.

La película se proyectará en versión original con subtítulos en español. La entrada es libre hasta completar aforo.

Sergei Parajanov, director de esta obra, es una figura destacada del cine mundial, conocido por su valentía artística y por desafiar las convenciones impuestas por el régimen soviético. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por su estética visual y su capacidad para combinar arte, poesía y cine en un lenguaje propio.

La próxima sesión del Cine de Verano tendrá lugar el martes siguiente, con la proyección de 'El amor es el demonio', de John Maybury.