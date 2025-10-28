Este martes arranca en El Puerto la programación de actividades de Halloween

Este martes 28 de octubre arranca la programación organizada en El Puerto con motivo de Halloween, con la apertura de la actividad 'Terror en el Monasterio', que se desarrollará en el Monasterio de la Victoria hasta el viernes 31 de octubre. Este evento ofrecerá la primera exposición de animatronics de la provincia de Cádiz, convirtiendo el histórico edificio en un escenario donde la tecnología y el terror se combinan para ofrecer una experiencia única. El horario será de 17:00 a 20:00 horas, salvo el día 31, que será de 19:00 a 00:00 y la entrada será gratuita, permitiendo que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de esta propuesta.

El ambiente festivo alcanzará su punto álgido el viernes 31 de octubre, con una jornada repleta de actividades para todos los públicos. A partir de las 18:00 horas, los más pequeños podrán participar en el tradicional 'Truco o Trato', recorriendo los comercios del centro que se suman a la iniciativa. Entre ellos se encuentran Bazar Isabel, Sweet Mattilda, Peluquería Pilar Vázquez, RBJ, Sam Accesorios, Mercería Las Lobitas, Crearteland Centro, Tejas 100 Palacios, Milagros Bueno Moda y Complementos, Puerto Mascotas, Souvenirs Los Milagros, Recuerda El Puerto, La Merced, Pequeñines, Antojitos Eventos, Mundo Arte, La Florería, El Brote Verde, Diony Modas, Farmacia María Josefa y Martínez Guerra, entre otros.

A continuación, a partir de las 19:00 horas, dará comienzo la Gran Cabalgata de Halloween, que recorrerá las principales calles del centro portuense llenando la ciudad de disfraces, música y animaciones. La salida será desde la Plaza Isaac Peral, continuando por Nevería, Ganado, Vicario, Luna, Larga, Palacios y Micaela Aramburu, para finalizar en la Bajada del Castillo.

Paralelamente, el Monasterio de la Victoria se convertirá de nuevo en el epicentro del miedo con dos propuestas gratuitas: el Pasaje del Terror, bajo el lema 'Pon a prueba tus miedos', y una versión nocturna de 'Terror en el Monasterio', ambas abiertas al público entre las 19:00 y las 24:00 horas.

Oktober Fest en la Plaza del Castillo

La jornada culminará con la celebración del Oktoberfest en la Plaza del Castillo, que comenzará a las 19:00 horas y se prolongará hasta la una de la madrugada. Esta cita combinará música en directo, animaciones, una gran fiesta de Halloween y una oferta gastronómica inspirada en la tradición alemana. El Oktoberfest continuará además durante el fin de semana, del 31 de octubre al 2 de noviembre, con nuevas actuaciones y actividades pensadas para todos los públicos.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, destaca el trabajo de los comercios y colectivos implicados, agradeciendo “la ilusión y colaboración de todos los que hacen posible que El Puerto se llene de vida, color y creatividad durante estas fechas. Queremos que Halloween sea una celebración para disfrutar en familia, con propuestas seguras, divertidas y gratuitas que nos inviten a salir a la calle y vivir El Puerto con orgullo”, concluyó.