María Murillo ofreció en El Puerto la conferencia 'Ciudad y vino. El paisaje urbano del Jerez en El Puerto de Santa María'

El pasado viernes el Ateneo del Vino organizó una actividad para sus socios e invitados en las instalaciones de Bodegas Alameda. María Murillo Romero, doctora en Arquitectura y Urbanismo, disertó sobre su trabajo 'Ciudad y vino. El paisaje urbano del Jerez en El Puerto de Santa María', en el que desarrolló su investigación acerca del paisaje urbano que el vino de Jerez consolidó desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX en El Puerto, sobre todo en el ensanche del Campo de Guía, cuyo eje es la actual calle Valdés.

Una imagen del público asistente.

Este polígono industrial bodeguero supuso para El Puerto la transformación de la viticultura tradicional en industria agroalimentaria. La conferenciante fue presentada por Javier Maldonado Rosso, doctor en Historia y especialista en vitivinicultura. Tras la conferencia se estableció un amplio coloquio con el numeroso público asistente.

Para finalizar Catering Primitivo ofreció una cena-coctel en el patio de la bodega.