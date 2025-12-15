María Asunción Mateo: "Para Rafael, Juan Ramón era la poesía"

Este lunes se ha celebrado en la sede de la Fundación Rafael Alberti, en la calle Santo Domingo de El Puerto, el acto de hermanamiento de la entidad con la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer, un acto en el que han participado además de los directores de ambas fundaciones la viuda del poeta portuense, María Asunción Mateo y responsables del Ayuntamiento portuense y la Junta de Andalucía.

Para María Asunción Mateo este acontecimiento es algo muy importante ya que como dijo en declaraciones a Diario de Cádiz "durante mucho tiempo hemos esperado hermanarnos con esta fundación. Juan Ramón y Rafael fueron grandes amigos y sobre todo había una gran admiración, porque para Rafael Juan Ramón era la poesía, el poeta más grande".

Además, continúa la viuda del poeta, "Rafael tenía unos recuerdos muy bonitos porque Juan Ramón fue el primero que valoró los versos de Marinero en Tierra, y le escribió una carta maravillosa diciendo lo que representaba Rafael en la poesía de aquel momento", una carta que Alberti guardó como un tesoro y siempre publicó con las diferentes ediciones de Marinero en tierra. "Cuando le decían a Rafael que era un genio, él siempre decía, ¿un genio yo? Genio Juan Ramón", concluyó María Asunción Mateo.

Para el director de la Fundación Juan Ramón Jiménez, Antonio Ramírez Almansa, "es una gran satisfacción que estrechemos lazos entre las dos fundaciones. La relación de la Casa Museo Juan Ramón Jiménez con la Fundación Alberti viene desde hace muchísimo tiempo, pero por los distintos avatares de cada fundación hasta ahora, con la llegada de Uberto Stabile como director, no hubo ocasión de poner en marcha este hermanamiento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, porque hay elementos que unen a los dos poetas, pero también elementos sutiles de paisaje y de paisanaje: Juan Ramón tiene un vínculo muy fuerte con El Puerto, porque estudió en el colegio de los jesuitas, y escribió varios textos recordando su infancia en El Puerto. Aparte de las razones literarias, hay otras razones afectivas y emocionales que obligaban a que hoy estuviésemos hermanándonos y que esto sea una puerta abierta para hacer actividades, con el aniversario del 27 a la vuelta de la esquina", recordó.

Por su parte Uberto Stabile, que trabajó durante tres años como coordinador de actividades culturales, explicó que "desde marzo llevamos con el proyecto 'El Puerto del 27', una programación que continuará dos años más con conferencias y exposiciones, nuestras y junto a otras fundaciones, como el encuentro que comienza este martes en Sevilla con 20 fundaciones del 27. Rafael también era un gran pintor y su obra se está exhibiendo estos días por la provincia de Cádiz", dijo.

En cuanto a los actos en torno al nacimiento de Rafael Alberti, que se conmemora este martes 16 de diciembre, Stabile anunció que este lunes se presenta el libro 'Y sobre el ancla una estrella', de Remedios Sánchez, y el martes el libro de María Asunción 'Mi vida con Alberti'.

Para el director de la fundación este hermanamiento ha sido "un principio y fin de ciclo", con la unión entre ambas entidades a las que ha estado vinculado, a lo que hay que añadir que él también estudió en el colegio de los jesuitas y tiene familia de origen gaditano por parte de madre.

Juan Ramón, una figura omnipresente en Moguer

La figura de Juan Ramón Jiménez está presente en Moguer, su localidad natal, a lo largo y ancho del municipio, una realidad que para cualquier portuense o amante de la poesía que visite la población salta a la vista en comparación con la presencia de Alberti en el paisaje urbano. Si bien es cierto que el poeta cuenta cpn una estatua en el acceso a la ciudad, un busto en la plaza del Polvorista y una avenida, lo cierto es que desde el punto de vista turístico y promocional su figura no está dimensionada con respecto a su importancia literaria y universal. Quizás sería bueno repartir por lugares clave algunas de sus imágenes más emblemáticas, como la paloma, o señalizar de algún modo los lugares que se reflejan en su libro 'La arboleda perdida', a través de Códigos QR o incluso creando rutas turísticas al afecto.