Arrancan en El Puerto los actos por el 123 aniversario del nacimiento de Rafael Alberti

Este lunes 15 de diciembre arrancan los actos conmemorativos del 123 aniversario del nacimiento de Rafael Alberti, un programa que comenzará ese mismo día con el acto de hermanamiento entre la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez y la Fundación Rafael Alberti. Será a las 13:00 horas en la sede de la entidad portuense de la calle Santo Domingo.

Este mismo lunes, a las 18:00 horas, se presentará el libro ‘Y sobre el ancla una estrella (Marinero en tierra y Canciones para Altair)’, de Rafael Alberti, con la participación de Remedios Sánchez y Raquel Lanseros.

Ya a las 20:00 horas se entregarán los premios del certamen literario infantil y juvenil ‘Rafael Alberti y su mundo’.

Ya el martes, día del aniversario del nacimiento del poeta, a las 11:00 será la lectura continuada de poemas y la presentación del libro a la comunidad escolar. La lectura continuada de poemas de Alberti es una de las citas clásicas en esta jornada, que conmemora cada año la figura y la obra de Rafael Alberti implicando a la sociedad portuenses y a los estudiantes de los distintos centros educativos.

También en la jornada del martes 16 de diciembre, a las 19:00 horas, la viuda de Rafael Alberti, María Asunción Mateo, presentará el libro ‘Mi vida con Alberti’. La autora será presentada por Fanny Rubio. Al finalizar el acto los asistentes podrán compartir un brindis por Rafael y recibirán como obsequio un ejemplar de ‘Marinero en tierra’.