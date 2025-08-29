Ya está en marcha el evento 'The Burger Cup' en el Parque de la Victoria de El Puerto

Ya está en marcha en el Parque de la Victoria de El Puerto 'The Burger Cup', el gran encuentro gastronómico que reúne a los mejores burgers de España hasta el domingo 7 de septiembre.

La cita, que cuenta con entrada libre y un horario de 20:00 a 01:00 horas, ampliado desde las 19:00 los fines de semana, ha arrancado con una gran afluencia de público.

La oferta incluye 12 food trucks —10 de hamburguesas, uno especializado en postres virales y otro en entrantes—, también con hosteleros portuenses. Procedentes de distintas partes de España, desde Madrid o Ávila hasta Murcia, Alicante o Andalucía, los participantes ofrecen creaciones únicas con carnes de calidad, panes artesanos, propuestas creativas y estéticas rompedoras; incluyendo opciones sin gluten.

Además de la oferta gastronómica, The Burger Cup cuenta con una variada programación cultural y de entretenimiento, incluyendo conciertos y sesiones DJ, un showcooking infantil este sábado 30 de agosto, sorteos y una zona de mesas al aire libre para disfrutar del verano. El evento es también pet friendly, para que el público pueda acudir acompañado de sus mascotas.

En la inauguración, Germán Beardo destacó que “El Puerto se consolida con eventos de este nivel como una referencia gastronómica, cultural y de ocio en la provincia y en Andalucía, atrayendo visitantes y dinamizando nuestra hostelería y comercio local”.

Por su parte, el concejal David Calleja subrayó que “la espectacular respuesta del público demuestra que la fusión de gastronomía y música es un éxito, convirtiendo el Parque de la Victoria en un punto de encuentro para disfrutar en familia, con amigos o en pareja”.

La programación musical incluye actuaciones como la de 'El Niño del Albayzín' (DJ Set, viernes 29 de agosto), Chechu Álvarez (sábado 30 de agosto), el grupo flamenco Canastería (viernes 5 de septiembre) y DJ Tato Mainé (sábado 6 de septiembre).