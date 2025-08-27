Las hamburguesas más irresistibles de España aterrizan en este municipio de Cádiz

Despide el verano de la forma más sabrosa e irresistible en El Puerto de Santa María. The Burger Cup es el campeonato de hamburguesas más espectacular de España y se podrá disfrutar de él desde este jueves, 28 de agosto, al domingo 7 de septiembre, en el Parque de la Victoria.

El evento tiene entrada gratuita y su horario es de 20:00 a 1:00 horas, ampliado de viernes a domingo desde las 19:00 horas. Durante estos días, el público podrá disfrutar de un total de doce food trucks, de los cuales diez serán de hamburguesas, uno de sabrosos postres virales (donuts, mac flurrys…) y otro de entrantes (tequeños, fingers de pollo y patatas).

El mejor ambiente estará asegurado porque habrá música en directo, sorteos y showcooking infantil el sábado, 30 de agosto, a las 20:15 horas. Para inscribirse será por mensaje directo en su cuenta de Instagram: @theburgercup. Los pequeños aprenderán con los chefs a preparar las hamburguesas y cenarán posteriormente gratis. El evento también es pet friendly para quienes quieran acudir acompañados por su mascota.

La organización invita a estar pendiente de las redes sociales, pues a través de ellas se informará sobre un gran sorteo que se efectuará pocos días antes del inicio y en el que están en juego 50 hamburguesas (se sortearán 25 tarjetas, premiadas con dos hamburguesas cada una).

Además, la música estará presente el viernes 29 de agosto con "El niño del Albayzín" (DJ Set), joven artista reconocido a nivel nacional con una gran trayectoria en salas y festivales de toda España (de 21:00 a 00:30 horas), el sábado 30 gracias a un concierto del artista gaditano Chechu Álvarez (en dos pases, de 21:00 a 21:45 y de 22:15 a 23:00 horas), el viernes 5 de septiembre con el grupo flamenco Canastería, desplegando sus rumbas y bulerías de 21:30 a 23:00 horas, y el sábado 6 con DJ Tato Mainé, de 21:00 a 00:30 horas.