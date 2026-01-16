'La Macaria', in memoriam

Se apaga una voz pero quedará siempre su alegría. Se ha apagado la voz de Mercedes Valimaña Lechuga, una persona universal, que ha llevado El Puerto por todo el mundo.

España la recordará cantando con Massiel en el trío La La La ganando Eurovisión, pero sus amigos siempre la recordaremos como 'La Macaria', esa amiga que siempre estaba alegre, sonriente y gastando bromas.

No había una vez que la llamara para preguntarle ¿cómo estás? y me dijera ¿Curro cuándo nos vemos? Te espero en La Draga y cuando tú puedas acércate, que tengo ganas de verte.

Han sido muchos ratos, momentos muy divertidos y muchas tertulias con ella y con amigos que siempre nos hacía reír y pasarlo de maravilla.

Muchas gracias a José María Escribano, que me llamó un día para comer con él y me dijo: tenemos que hacerle un reconocimiento a nuestra amiga la Macaria. Inmediatamente le dije que la iba a proponer para que el Ayuntamiento le concediera la Medalla de Oro de El Puerto, le pareció perfecto e inmediatamente la llamó a decirle que teníamos que comer los tres.

Recuerdo la semana siguiente en el Club Náutico cuando nos sentamos a comer, lo primero que hizo José María es decirle a la Macaria: te vamos a dar un reconocimiento, El Puerto te debe mucho porque lo has llevado por todo el mundo y vamos a iniciar el expediente para otorgarte la Medalla de Oro de la ciudad. Ella no se podía imaginar que esa comida era para eso, su ilusión jamás podré olvidarla.

Amiga, me despido de ti escribiendo estas palabras, pero todos tus amigos sabemos que siempre nos quedará tu alegría.