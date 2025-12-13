La Lotería Nacional reparte cuatro primeros premios en El Puerto y deja 2,4 millones de euros

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 13 de diciembre, ha dejado cuatro primeros premios en El Puerto de Santa María,según la información enviado por Loterías y Apuestas del Estado. Cada premio tiene 600.000 euros, dejando 2,4 millones en la localidad.

El primer premio, correspondiente al número 16.149, ha sido consignado, entre otras localidades, en El Puerto de Santa María, en cuatro lugares diferentes. En concreto, los décimos se han vendido en el despacho receptor número 21.905, situado en el centro comercial El Ancla, así como en las administraciones de Loterías número 2, ubicada en la avenida de la Constitución, número 6, y número 5, en la avenida de los Enamorados, número 5. También en en el receptor 21.800 en la Plaza de la Labranza,16, en la urbanización Vallealto.

Pero además, según consta en la web de Loterías, también ha podido conseguir un premio un vecino de Jerez. En este caso el décimo no se compró físicamente, sino que se adquirió a través de la web de Lotería del Estado pero está consignado a la administración de La Polvera, en la localidad jerezana.

Además, este primer premio ha sido vendido también en otros dos municipios de Andalucía: en la administración de Loterías número 3 de Jaén capital, situada en la calle Navas de Tolosa, número 14. Asimismo, el número ha repartido suerte en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía, donde se ha consignado en la administración de Loterías número 1, ubicada en la calle Lora del Río, 3-A. Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 5 y 7.

Este premio se suma a otro afortunado en la provincia de Cádiz este mes de diciembre. Un sólo acertante de Tarifa se llevó casi 2 millones de euros en la Bonoloto. La Administración de Loterías Nº 2, situada en la calle Batalla del Salado nº 15, ha validado el único boleto de Primera Categoría —seis aciertos— del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 10 de diciembre. El afortunado o afortunada se embolsará exactamente 1.869.808,08 euros, un premio que convierte a la localidad del Campo de Gibraltar en el epicentro de la suerte en Andalucía por segunda vez en menos de un año.