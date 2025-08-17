Leiva se hace gigante en El Puerto

En plena ola de calor y con El Puerto a rebosar en pleno puente festivo de la Asunción, la Plaza de Toros de El Puerto acogía en la noche del sábado uno de los grandes eventos del verano, el concierto de Leiva que daba el pistoletazo de salida a la VI edición del Cabaret Festival, la cita estival con la que el grupo Concert Music pone la nota musical al vareno portuense.

Leiva llegaba en esta ocasión acompañado por su banda para presentar su tour Gigante, con el que está recorriendo la geografía española. Lejos queda ya el año 2010, cuando actuó en este mismo escenario pero con su antiguo grupo, Pereza, de la mano de su compañero Rubén del Pozo y la gira Aviones.

El madrileño logró reunir a más de 10.000 personas en el coso, un público entregado que no paró de corear no solo sus grandes éxitos, sino también los temas de su nuevo disco, publicado a principios del pasado mes de abril.

Pasadas las diez de la noche llegaban los músicos al escenario, vestidos de blanco, y entraba también Leiva con camisa y pantalón negro, con su característico sombrero y su enjuta y reconocible figura.

Arrancaba el repertorio con Bajo presión, uno de los temas de su nuevo disco, para seguir con La lluvia en los zapatos y Gigante, también esta última de su nuevo trabajo, que da título al dsco y a la gira. Grandes hits como Lobos y Terriblemente cruel llegaban después, seguidas de Superpoderes, Sincericidio, Braking Bad y El polvo de los días raros.

Otra imagen del artista madrileño. / M.A.G.

No fue hasta ya avanzado el concierto cuando Leiva se dirigió al público para dar la bienvenida al público, asegurando que pese a la magnitud de esta gira para ellos cada noche es un momento de nervios. "Venimos de abajo y sabemos el esfuerzo que supone comprar una entrada, por lo que os estamos eternamente agradecidos, vamos a pasarlo bien", dijo.

En Ángulo muerto, la canción de su nuevo trabajo en la que se autodefine ("todo el mundo sabe ya que soy tuerto... que desnudo parezco un insecto y vestido un señor") Leiva se marcó un solo de guitarra con su hermano Juancho, líder de la banda Sidecars, que le acompaña en muchas de sus giras.

Llegaba después Flecha y Cortar por la línea de puntos, y fue en ese momento cuando Leiva se saltó el guión y ofreció al público un tema improvisado, que habían estado tocando como diversión durante los ensayos, una versión en español del célebre C'est la vie, de Chuck Berry, adaptada por el gran Santiago Auserón.

El escenario del Cabaret Festival, con la banda durante el concierto. / M.A.G.

Tras esta licencia, que Leiva definió como una de las canciones que le han aportado felicidad a lo largo de su vida, llegaba otra de las canciones favoritas del madrileño, Vis a Vis, para la que pidió al público que por unos minutos dejase sus teléfonos móviles y guardara silencio, y el público, obediente, así lo hizo, con una Plaza de Toros con más de 10.000 personas escuchando respetuosamente la interpretación acústica e íntima de la canción. Incluso en plena canción Leiva se dejó llevar por el mítico tema Alegría de vivir, de Ray Heredia, a quien recordó emocionado.

Tras lo que fue la parte más especial del concierto retomaba la banda la lista de canciones de la gira, con temas como La llamada; No te preocupes por mi; Como lo tienes tú; Estrella Polar y Lady Madrid.

Leiva y sus músicos se marchaban entonces del escenario, pero nadie se movió, conscientes de que faltaban aún los bises. Y así fue, ya que pocos minutos después sonaban otros tres esperados temas, como Caída libre -la canción que interpreta en su último disco junto a Robe Hiniesta-; Como si fueras a morir mañana; y finalmente Princesas, el conocido y celebrado tema de Pereza escrito en 2001 que Leiva ha recuperado, tras muchos años sin tocarlo en directo, tras confesar que le había llegado a coger verdadera manía a esa canción, una de las que le ayudó a triunfar pero que él consideraba que había quedado superada por otros temas mejores. No obstante, viendo la reacción del público cada vez que la toca en directo, finalmente ha decidido recuperarla e incluirla en esta gira. "¿Quien soy yo para arrebatarle este momento a la gente? Un poco de cintura, solo son canciones", reflexionaba recientemente. Pero qué canciones.