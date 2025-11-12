Laura Portillo encarnará a la Reina de Oriente en El Puerto

Laura Portillo Montemuiño encarnará a la Reina de Oriente en las próximas fiestas navideñas. El edil de Fiestas, David Calleja, augura que Laura, propietaria de la empresa de eventos Antojitos y presidenta de la Asociación Autismo El Puerto, será una espléndida Reina, pues se encuentra muy sensibilizada con el mundo de los niños y es una persona amante de la Navidad que ya ha colaborado en ocasiones anteriores con la Concejalía, en concreto con las Cabalgatas de Halloween, siendo la Reina en 2022 con el personaje Cruella de Vil.

Casada, con dos hijos, la Reina de Oriente se confiesa “muy ilusionada” ante esta designación, indicando que ese sentimiento es compartido en su casa, donde esta cercana Navidad “se vivirá de manera distinta”. Laura va paulatinamente implicando a familiares y allegados en todo lo que rodea a su nombramiento, por lo que desde Cádiz llegarán también miembros de su entorno que vivirán este año la Cabalgata en El Puerto.

Portillo expresa un doble deseo: que las fiestas sigan aumentando su inclusividad, ámbito en el que, apunta, se ha avanzado en los últimos años, y que todas las personas vivan las próximas fiestas “con la misma ilusión que yo”.