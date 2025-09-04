El Juzgado pide al Ayuntamiento portuense información sobre Jesús Garay

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de los de El Puerto ha solicitado al Ayuntamiento portuense, a través de un escrito registrado el pasado 27 de agosto, información referente a los cargos del teniente de alcalde Jesús Garay, que está siendo investigado por la trama de la concesión del trenecito a Puerto Sherry.

En concreto, dentro de las diligencias previas que se están practicando el Juzgado reclama al Ayuntamiento la documentación sobre el nombramiento de Jesús Garay como concejal responsable del área de Presidencia y Proyectos Estratégicos; el organigrama de dicha área, así como sus competencias. En la actualidad Garay ya no está al frente de esta área, que ahora dirige Javier Bello.

También piden documentación sobre las competencias que tenía Jesús Garay como responsable de esa área y de cada una de las partes que la componen, que eran entonces Contratación y Compras; Patrimonio; Presidencia y Seguridad, Policía Local y Protección Civil.

El escrito del Juzgado está dirigido al secretario municipal, que tendrá que encargarse de dar traslado de la documentacion requerida.

Jesús Garay declaró en el Juzgado, por segunda vez como investigado, el pasado mes de julio, a raíz de una de las piezas separadas que se abrió a raíz de las investigaciones de la de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el verano de 2023, y que se hicieron públicas en enero de 2024 a raíz de la detención del exjefe accidental de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, y el técnico municipal José Manuel Camacho.

El concejal popular se acogió entonces a su derecho de no responder a ninguna pregunta salvo a las de su abogado, desvinculándose de los hechos que se le imputan, que son un presunto delito de negociaciones prohibidas como cooperador necesario y otro delito de prevaricación omisiva como autor.