Este jueves habrá un paseo reivindicativo en bicicleta por El Puerto

La cita es ante el Ayuntamiento a las 18:00 horas para ir pedaleando hasta la Avenida del Descubrimiento

Los centros educativos portuenses pedalean unidos para reclamar seguridad para los ciclistas

Ciclistas portuenses, en una movilización del pasado mes de mayo.
Este jueves 2 de octubre, a las 18:00 horas, nace l movimiento Masa Crítica El Puerto, un evento que tendrá lugar mensualmente para reclamar los derechos del ciclista y promover un modelo de ciudad sostenible.

No es una manifestación, ni una organización, solo gente montando en bicicleta. Tampoco es una carrera o acontecimiento deportivo, sino una manera de que en un espacio público la gente pueda conocerse y que comparta experiencias con la bicicleta como protagonista.

El 2 de octubre será el primero de los paseos reivindicativos de la 'Masa Crítica El Puerto' y en esta ocasión la cita es ante el Ayuntamiento de la plaza Peral a las 18:00 horas, para ir pedaleando hasta la Avenida del Descubrimiento.

Los organizadores animan a los portuenses a acudir con sus bicis y recuerdan que "El Puerto sería una ciudad mejor con más bicicletas, menos ruido y menos humos".

Ya el pasado mes de mayo más de 450 estudiantes participaron en una marcha reivindicativa por unos mejores carriles bici y conexiones más seguras para poder acudir a los institutos con seguridad a bordo de la bicicleta.

