Este jueves habrá un paseo reivindicativo en bicicleta por El Puerto

Este jueves 2 de octubre, a las 18:00 horas, nace l movimiento Masa Crítica El Puerto, un evento que tendrá lugar mensualmente para reclamar los derechos del ciclista y promover un modelo de ciudad sostenible.

No es una manifestación, ni una organización, solo gente montando en bicicleta. Tampoco es una carrera o acontecimiento deportivo, sino una manera de que en un espacio público la gente pueda conocerse y que comparta experiencias con la bicicleta como protagonista.

El 2 de octubre será el primero de los paseos reivindicativos de la 'Masa Crítica El Puerto' y en esta ocasión la cita es ante el Ayuntamiento de la plaza Peral a las 18:00 horas, para ir pedaleando hasta la Avenida del Descubrimiento.

Los organizadores animan a los portuenses a acudir con sus bicis y recuerdan que "El Puerto sería una ciudad mejor con más bicicletas, menos ruido y menos humos".

Ya el pasado mes de mayo más de 450 estudiantes participaron en una marcha reivindicativa por unos mejores carriles bici y conexiones más seguras para poder acudir a los institutos con seguridad a bordo de la bicicleta.