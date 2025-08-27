Este jueves 28 comienzan las V Jornadas del Cante de Cádiz y El Puerto en el claustro del Monasterio de la Victoria

Este jueves 28 de agosto, a las 21:30 horas, darán comienzo las V Jornadas del Cante de Cádiz y El Puerto, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural portuense que se celebrará hasta el sábado 30 en el claustro del Monasterio de la Victoria.

Organizadas por la Tertulia Flamenca Tomás El Nitri, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, estas jornadas rinden homenaje a los cantes tradicionales de Cádiz y su entorno, poniendo en valor un patrimonio inmaterial que forma parte esencial de la identidad andaluza.

El jueves 28, abrirán el cartel Esmeralda Rancapino y María Vargas, dos grandes damas del cante que, acompañadas por el maestro Nono Reyes al toque, ofrecerán un recorrido por los palos más puros del flamenco. El viernes 29, el protagonismo será para el jerezano Jesús Méndez, heredero de la estirpe de La Paquera, con el acompañamiento de la guitarra flamenca de Juan Manuel Moneo. El sábado 30, el arte del baile tomará el escenario con el prestigioso bailaor David Morales, que presentará su espectáculo 'Cuarto de cabales', una evocación íntima del flamenco más puro y emocional.

Las entradas tienen un precio único de 20 euros por jornada y pueden adquirirse tanto en taquilla (desde las 20:00 h. en el Monasterio de la Victoria) como a través de la web www.giglon.com La recaudación será destinada a la obra social del Convento del Espíritu Santo, dotando al evento de un carácter también solidario.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias, anima a la ciudadanía a asistir a estas jornadas de cante: “Invito a todos los portuenses y visitantes a disfrutar de estas noches mágicas de arte y emoción, en un entorno único como el claustro del Monasterio de la Victoria”. Además, ha destacado que esta propuesta flamenca se suma a la amplia y diversa oferta cultural y de ocio del verano portuense, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes del cante jondo y para quienes buscan experiencias culturales auténticas en la ciudad.

Para más información, los interesados pueden contactar con la Peña Flamenca “El Nitri” en los teléfonos 607 654 378 / 647 099 311 o acudir a su sede en la calle Diego Niño, 1.