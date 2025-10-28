Las Jornadas de la Sal y el Estero preparan ya su próxima edición en El Puerto

La organización de las Jornadas de la Sal y el Estero trabaja ya en la próxima edición del evento, que se celebrará en el otoño del próximo año en un enclave aún por confirmar, apostando así por la desestacionalización del turismo.

En la edición número 11 del evento, celebrado el pasado sábado en Puerto Sherry por segunda edición consecutiva, participaron un total de 445 personas y la novedad vino de la mano de un espetero llegado desde Chipiona, junto a los 14 establecimientos y seis bodegas participantes.

Un magnífico día de sol acompañó la celebración de esta 11 edición, que concluyó con un fin de fiesta a cargo del cuadro flamenco de Víctor Raposo.

A la cita acudieron personas no solo de El Puerto, sino de otras localidades y provincias que quisieron participar en esta muestra que pone de relieve la importancia del pescado de estero y los productos de la tierra.