Las Jornadas de la Sal y el Estero ofrecerán espetos en su nueva edición en El Puerto

El hotel Puerto Sherry acogió a mediodía de este miércoles la presentación de las XI Jornadas de la Sal y el Estero, la cita gastronómica que impulsa Nicolás Terry y que sigue teniendo una gran aceptación como atestiguan sus 400 entradas vendidas desde hace ya más de dos meses.

La jornada se celebrará por segundo año consecutivo en el hotel Puerto Sherry el próximo 25 de octubre, en una cita en la que participan los restaurantes Bespoke; Casa Ricardo; El Fondeo; La Terraza; Dhoma; Toro Tapas; Bossa; Espetos Baldomero; y Jamones Sánchez Romero Carvajal, junto a la heladería Da Massimo y las escuelas de Afanas, Gastro Osborne y el Aula de Cocina del IES Juan Lara.

Las bodegas confirmadas son Forlong; Gutiérrez Colosía; Caballero-Lustau y La Pintora (Rota), junto a la bodega jerezana La Carboná, que se suma por primera vez. El Cacao Pico también estará presente, junto a otros proveedores como Cruzcampo; Del’Aqua; Al Sur Gourmet; Unic; Vinagre de Yema; Andaluza de sales o Makro.

Nicolás Terry agradeció la fidelidad de sus clientes, ya que las jornadas no cuentan con ningún apoyo institucional. De hecho, en la presentación únicamente estuvieron presentes concejales de grupos de la oposición como PSOE, Unión Portuense y Vox. “Somos como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie”, dijo Nicolás Terry parafraseando al Dúo Dinámico.

Una de las novedades de este año será la presencia de Baldomero, un espetero de Chipiona que realizará espetos durante el evento, con el pescado de estero que es la materia prima de las jornadas. A la presentación acudió entre otros Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, a quien Nicolás Terry trasladó el apoyo de las jornadas para la candidatura de Jerez como Capital Española de la Gastronomía.

Nicolás Terry tuvo unas especiales palabras de agradecimiento para todo su equipo.

Por parte de Puerto Sherry, su director general, Nicolás Figueras, agradeció la elección del puerto deportivo para acoger el evento, una cita de ámbito provincial que como dijo, “marca el inicio de la temporada de otoño-invierno y primavera”.