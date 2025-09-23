Jane’s Walk regresa a El Puerto con un paseo crítico y temático sobre el impacto de la turistificación

El Puerto volverá a acoger esta semana una nueva edición del Jane’s Walk, un paseo crítico inspirado en la urbanista, periodista y activista canadiense Jane Jacobs. Bajo el título 'Los paseos de Jane Jacobs y el impacto de la turistificación en El Puerto', se recorrerán las calles del centro histórico para debatir sobre el legado de Jane respecto a la gentrificación y cómo el turismo y el actual modelo de ciudad impulsado desde el Ayuntamiento está transformando el espacio urbano, muchas veces generando impactos negativos en las dinámicas vecinales y la vida cotidiana de quienes habitan El Puerto todo el año.

Como explican desde la organización "la turistificación no solo altera la fisonomía de la ciudad: también provoca molestias continuas para los vecinos y vecinas (ruidos, fiestas nocturnas, pérdida del derecho al descanso), expulsa progresivamente a la población residente del centro histórico y genera una subida de precios sin precedentes en toda la ciudad, que ve cómo los pisos turísticos sustituyen a las viviendas habituales. Al mismo tiempo, este modelo afecta gravemente al comercio local, que pierde clientela estable y se ve desplazado por negocios orientados exclusivamente al consumo turístico, lo que genera un cierre de locales a un ritmo que no se ha visto en ningún punto de la Bahía".

En esta edición, el paseo contará con invitadas muy interesantes que compartirán su opinión y perspectiva sobre el modelo de ciudad actual. Se podrá escuchar a Ana Geranios, escritora, periodista y fotógrafa, autora de Verano sin vacaciones. Las hijas de la Costa del Sol, donde aborda los efectos de la especulación y el turismo masivo, y de el diario poético-fotográfico Prometo, fragmentos para volver a entender el mundo.

También contarán con Nazaret Castro, periodista con amplia trayectoria en medios como Le Monde Diplomatique, Público, La Marea, Píkara, El Salto o El Mundo. Es cofundadora de Carro de Combate, editora de la revista Amazonas, autora del libro La dictadura de los supermercados (Akal, 2017) y actualmente dirige el espacio de formación política La Escuelita.

Como es costumbre en estos paseos, no podía faltar la voz de la plataforma El Puerto Resiste, que compartirá sus testimonios y las de otras personas que también sufren directamente el impacto de la turistificación en su vida diaria y, sobre todo, a su derecho a descansar en paz en sus propios hogares. Además, expondrán “la lucha que se ha llevado a cabo estos últimos años y las victorias conseguidas frente a un Ayuntamiento que negaba cualquier problema y promueve una especulación voraz”, comentan desde las organizaciones convocantes.

Este Jane’s Walk invita a la ciudadanía a reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrenta El Puerto y a imaginar alternativas más justas, inclusivas y sostenibles. Una oportunidad para reivindicar el derecho a la ciudad y el valor de un centro histórico vivo y habitado, donde la convivencia y el bien común de la mayoría social prime sobre la explotación turística.

Para ello, desde Ecologistas en Acción y la Asociación Peatonal La Zancada se invita a la ciudadanía portuense a participar en este interesante espacio colectivo y paseo crítico el jueves 25 de septiembre a las 19:00 horas en la Plaza Alfonso X El Sabio.