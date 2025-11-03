IU El Puerto exige la restitución inmediata del personal de apoyo al alumnado con necesidades especiales en el CEIP La Florida

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Puerto, José Luis Bueno, ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno municipal en la que reclama una actuación urgente ante la falta de personal técnico de integración social (PTIS) en el CEIP La Florida.

Las familias del centro han denunciado que el alumnado con Necesidades Educativas Específicas (NEAE) se encuentra desprotegido por la ausencia de monitores de apoyo. La situación afecta tanto al aula específica plurideficiente, que agrupa a cinco alumnos con diversidad funcional y requiere la presencia continuada de un PTIS, como a otros once alumnos que, pese a tener este recurso asignado por dictamen de escolarización, no están recibiendo la atención necesaria tras la rescisión del contrato del profesional que desempeñaba esta función.

José Luis Bueno ha advertido de la gravedad de la situación, señalando que “se están vulnerando los derechos fundamentales del alumnado con necesidades especiales, privándolos de los apoyos humanos que les corresponden por ley”. El concejal ha añadido que “no se puede permitir que un centro educativo situado en una zona de transformación social vea agravadas sus dificultades por la desatención de la Administración autonómica”.

La moción presentada por IU solicita que el Pleno acuerde instar al equipo de gobierno local a exigir a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía que actúe con urgencia para cubrir de manera inmediata el puesto del PTIS que fue rescindido, garantizando la continuidad del servicio; asignar los recursos adicionales necesarios para que todos los alumnos con NEAE del centro reciban el apoyo reconocido; y revisar la dotación de personal en el CEIP La Florida para asegurar la correcta atención al alumnado con diversidad funcional y necesidades educativas especiales.

Asimismo, la propuesta incluye la creación de un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de estos apoyos, con la participación de representantes del Consejo Escolar, del AMPA y del profesorado del centro, para garantizar la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos humanos educativos.

“La inclusión no puede ser solo un discurso, tiene que ser un compromiso real que se refleje en las aulas”, ha afirmado Bueno, y añade que “las familias del CEIP La Florida están haciendo lo que debería estar haciendo la Administración: defender los derechos de sus hijos e hijas. Desde Izquierda Unida vamos a seguir acompañándolas hasta que se restituya el servicio y se asegure una educación digna y equitativa para todos”.