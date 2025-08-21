IU denuncia que el contrato de limpieza más caro de la historia de El Puerto no ha traído mejoras y las calles siguen sucias

Izquierda Unida El Puerto vuelve a denunciar "la situación insostenible de suciedad que viven numerosas calles, plazas y barrios de nuestra ciudad. La falta de limpieza reiterada no es un hecho puntual, sino una constante que afecta de manera directa a la calidad de vida de los portuenses y a la imagen de nuestro municipio", denuncian.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Bueno, ha señalado que “los vecinos y vecinas nos trasladan su hartazgo ante aceras permanentemente sucias, papeleras desbordadas y contenedores que no se vacían con la frecuencia necesaria. Esta situación genera malos olores, atrae plagas y, lo más grave, pone en riesgo la salud pública”.

El portavoz recuerda además que el contrato de limpieza, en vigor desde el pasado mes de febrero, es el más costoso para las arcas municipales, con un montante de casi 17 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy “todas las supuestas mejoras que se anunciaron para la ciudad siguen sin verse reflejadas en las calles. Se prometió un salto de calidad en el servicio y lo que tenemos es más de lo mismo: suciedad y abandono”.

Desde IU se insiste en que el equipo de gobierno debe asumir su responsabilidad y dar una respuesta inmediata a un problema que, lejos de resolverse, se agrava con el paso del tiempo. “El Puerto no puede resignarse a convivir con la suciedad. La desidia municipal tiene consecuencias: deterioro del espacio público y un sentimiento generalizado de abandono entre los vecinos y las vecinas”, añade Bueno.

La formación denuncia que al alcalde, Germán Beardo, "sólo le interesa un modelo de ciudad basado en que sus amigos se llenen los bolsillos con el turismo de borrachera y la proliferación de pisos turísticos (VUT), mientras se olvida de lo realmente importante: la limpieza, el mantenimiento de nuestras calles y la dignidad de los barrios donde vive la gente".

Finalmente, recuerdan que "El Puerto merece un gobierno que cuide de su gente y de sus calles", y reiteran su compromiso en seguir vigilantes y "al lado de los vecinos y vecinas que sufren día a día las consecuencias de la dejadez municipal".