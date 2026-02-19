El intendente principal de la Policía Local de El Puerto, David Viñuela, recibe la Medalla del NCIS de Estados Unidos

El intendente principal de la Policía Local, David Viñuela Robles, ha recibido la Medalla del Servicio de Investigación de la Marina de los Estados Unidos, en reconocimiento a su colaboración y apoyo en el ámbito de la seguridad y la cooperación internacional.

El alcalde, Germán Beardo, ha sido el encargado de imponerle la medalla, destacando "el orgullo que supone para El Puerto que el jefe de nuestra Policía Local haya recibido una distinción internacional de tan alto nivel, un reconocimiento al trabajo riguroso, la profesionalidad y la lealtad institucional que distinguen a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Germán Beardo ha subrayado que esta condecoración “es también un reconocimiento a la excelente coordinación entre administraciones y cuerpos policiales, que sitúa a El Puerto como un referente en cooperación en materia de seguridad en un enclave estratégico como la Bahía de Cádiz”.

Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de David Viñuela, quien además de su responsabilidad al frente de la Policía Local de El Puerto, es miembro del Cuerpo Nacional de Policía, resaltando su vocación de servicio público y su compromiso con la seguridad ciudadana.

El regidor ha reiterado que “la colaboración, la confianza y la amistad entre naciones aliadas como España y Estados Unidos se fortalecen a través del trabajo diario de profesionales que comparten un mismo objetivo: garantizar la seguridad y la protección de nuestros ciudadanos”.

La distinción otorgada por el NCIS, presidido por la agente especial Gisela Mensaca, jefa del NCIS Rota y J.C. Wiggs de la Marina de Estados Unidos, simboliza precisamente esa cooperación leal y eficaz entre cuerpos policiales, en el marco de una relación institucional basada en el respeto mutuo y el interés común.

El Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) es una agencia federal civil adscrita al Departamento de la Marina de los Estados Unidos, responsable de la investigación de delitos graves, la prevención del terrorismo y la protección de información clasificada de la Marina y el Cuerpo de Marines estadounidenses. La U.S. Navy mantiene de forma permanente una oficina del NCIS en la Base Naval de Rota.

Beardo ha felicitado también al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco; al inspector jefe Antonio Calle Palomar, jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Rota, y al capitán de fragata Manuel Cervera Paiz, jefe del Servicio de Seguridad Naval en la Bahía de Cádiz, todo ellos condecorados por el Servicio de Investigación Criminal.