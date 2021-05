Un integrante de la lista electoral de Beardo se marcha del comité local del PP con críticas al alcalde

Uno de los miembros destacados de la sociedad civil portuense que el hoy alcalde, Germán Beardo, incorporó a su candidatura para las últimas elecciones municipales ha dejado su cargo en el comité local del PP portuense, con un escrito dirigido a sus compañeros en el que se lanzan duras críticas contra el primer edil y su manera de gobernar.

Se trata de Nico García-Máiquez, conocido farmacéutico con negocio en el centro comercial de Vistahermosa, a quien el propio Beardo presentaba en 2019 como "un profesional que quiere a El Puerto y viene a sumar su experiencia y trayectoria profesional al mejor equipo que se presentará a las elecciones municipales para transformar nuestra ciudad. La Costa Oeste es una zona de El Puerto clave en el desarrollo turístico y empresarial de nuestra ciudad y nadie mejor que García Máiquez para integrar las necesidades de implicación del Ayuntamiento en las urbanizaciones de gran afluencia turística de nuestra ciudad”, decía el entonces candidato.

El domingo 23 de mayo, dos años después de las elecciones municipales, Nico García-Máiquez anunciaba a sus compañeros, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, que deja su cargo en el comité local como vicesecretario de Ideas y Programas, ya que según refleja en su carta "no ha sido posible ser escuchado por ninguna de las partes del equipo que se supone que formamos".

Nico García-Máiquez recuerda en su escrito la ilusión con la que concurrió a la campaña electoral popular, que califica de emocionante e intensa, y con el objetivo claro de cambiar la ciudad.

Esta marcha de García-Máiquez coincide con el reciente congreso popular en el que ha sido elegido Bruno García como presidente provincial, con Beardo como número dos. El farmacéutico explica en su escrito que en varias ocasiones había recomendado al alcalde no duplicar cargos para así poder centrarse en la gestión municipal, considerando un error incluso ser diputado provincial. Su designación como secretario general del PP provincial ha sido ya el motivo del abandono de este miembro del comité local portuense, para quien "El Puerto necesita gestión y trabajo duro, tener claro un proyecto de ciudad y no rematar las cosas del día a día con cierta celeridad y mucha exposición pública".

García-Máiquez, además, ha estado colaborando estrechamente en estos meses con la anterior presidenta provincial del PP, Ana Mestre, cuya labor destaca al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta colaboración, según dice, "también ha sido mal vista, mal interpretada, y peor explicada…" por Beardo y su entorno más cercano.

Uno de los párrafos más duros del escrito sentencia que "El Puerto necesita un remedio para sus males, no sirven los ungüentos para las enfermedades del corazón, no sirven las redes sociales cuando el capital humano falla, no sirve querer contentar a todos porque al final todos se disgustan", añadiendo que "El Puerto necesita la verdad, y no una mentira mantenida en el aire con una impostura de trabajo, desarrollo y felicidades ficticias".

En cuanto a su marcha de Apemsa, García-Máiquez explica que "lo único que he conseguido cuando he preguntado por una rebaja en el recibo de la empresa, por el emisario de la Bahía, o los olores a sulfhídrico que afectan a tantísimos vecinos, la respuesta ha sido de la absoluta imposibilidad de arreglo o mejora de esas circunstancias".

De la relación con sus compañeros destaca el descubrimiento de David Calleja y mantiene la buena sintonía con ediles que ya conocía de antes, como Carmen Lara o Danuxia Enciso, citando también de forma positiva a Álvaro Rodríguez o Millán Alegre. Confiesa también que se ha reconciliado con el ex-alcalde Alfonso Candón, "con el que mantenía muchas diferencias y actualmente mantengo menos … el tiempo dará la razón y nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Sin prisa", se recoge también en la carta.

Finalmente, García-Máiquez lamenta que alguien se haya podido sentir engañado y asegura sentirse "más del PP que antes. El Puerto de Santa María no se merece más de lo mismo, va siendo hora de un cambio real", sentencia.