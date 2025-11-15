La innovación y el cuidado a las personas, las claves del grupo portuense Torrent

David Torrent y su equipo, con el premio de los empresarios.

El hotel Puerto Sherry acogió en la noche del viernes la entrega del Premio al Mejor Empresario local, que entrega cada año la Asociación de Empresarios de El Puerto, y que este año ha recaido en el Grupo Torrent.

La cita contó con la presencia de un centenar de personas que quisieron arropar a David Torrent y su equipo durante el acto, que fue conducido por Susana Cabanelas.

Este premio alcanza ya su edición número 29 y lo entrega una de las asociaciones más veteranas de la ciudad. El presidente de los empresarios portuenses, Gonzalo Ganaza, agradeció la presencia de otras entidades empresariales como la Confederación de Empresarios de Cádiz o el CEEI Bahía de Cádiz y recordó la importancia del asociacionismo para impulsar el tejido empresarial.

David Torrent, recogiendo el premio de manos de Gonzalo Ganaza, presidente de la asociación. / D.C.

La empresa premiada este año el Grupo Torrent, es una fábrica de tapones con más de cien años de historia, desde su fundación en 1918, reconocida a nivel internacional con preencia en más de 25 países y con fábricas en Kenia y La India.

El propietario de la empresa, David Torrent, aseguró que era “un gran honor recoger este premio”, que dedicó a todo su equipo y a su mujer, Sara Rodríguez.

“Soy hijo, nieto bisnieto y tataranieto de fabricantes de tapones”, recordó, y explicó que sus antepasados se dedicaban a la fabricación de tapones de corcho de forma mecánica en Cataluña, allá por los tiempos de la revolución industrial, pero se marcharon a otro lugar en busca de la materia prima necesaria, instalándose en la provincia de Cádiz.

Su abuelo José se independizó del negocio familiar en 1918 y montó la primera fábrica en Jerez, pero posteriormente “mi padre y mi tío, dos grandes empresarios, introdujeron cambios y se introdujo primero el tapón de rosca, desarrollando nuevas tecnologías”, explicó.

Luego llegaron los tapones irrellenables, para los que de nuevo hubo que innovar, y gracias al apoyo del entonces alcalde portuense Fernando Terry, la fábrica se traslado a El Puerto de Santa María, donde sigue instalada a día de hoy.

David Torrent agradeció a la empresa Osborne su ayuda en aquellos momentos de cambios, ya que gracias a su apoyo pudieron desarrollar el primer tapón irrellenable, en los años 70 del pasado siglo. “Siempre hemos innovado, está en nuestros genes. En nuestra empresa la innovación ha sido fundamental, al igual que cuidar a las personas”, destacó. También tuvo David Torrent unas palabras en recuerdo de un compañero fallecido precisamente ayer, Manuel Pacheco, responsable del Departamento de Decoración de la empresa.

Finalmente el empresario reclamó públicamente la ayuda municipal para el desarrollo del entorno de la planta, pendiente de un ARI, para mejorar los accesos.

Al término de su intervención David Torrent requirió la presencia de su equipo en el escenario, ya que como dijo “sin mi equipo no soy nadie”.

Intervinieron también el concejal Javier Bello, en representacón municipal, y el presidente de la CEC, José Andrés Santos, quien reclamó durante su discurso más infraestructuras para la provincia.