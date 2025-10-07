El Grupo Torrent recibirá el Premio al Mejor Empresario del Año en El Puerto

La Asociación de Empresarios de El Puerto ha decidido en esta 29 edición se le otorgue al Grupo Torrent el Premio al Mejor Empresario del Año. Se trata de una destacada empresa portuense que lleva más de cien años ofreciendo soluciones de cierres para los sectores del aceite de oliva, licores y vinos a nivel mundial, ya que cuenta, además de la de El Puerto y Jerez, con plantas de producción en India y Kenia, realizando una gran distribución en distintos continentes como América, Asia, Australia, África y Europa.

Para conocer de primera mano el trabajo que efectúan, varios miembros de la asociación han realizado una visita a las instalaciones, que ha sido guiada por su director general, Mario Quiñonero. En la misma se ha explicado la línea de productos así como la larga trayectoria convirtiéndose en una empresa líder en fabricación de tapones de plástico, aluminio y corcho. Asimismo en constante evolución es importante reseñar la actividad de I+D+I de la compañía con un equipo cualificado de técnicos con la finalidad de compaginar la estrategia de innovación y desarrollo con el sistema de patentes.

El presidente de la asociación, Gonzalo Ganaza, ha señalado el gran valor de esta firma portuense, por la calidad de sus productos, de empleabilidad y su expansión histórica y territorial. Es por ello que la junta directiva de la Asociación de Empresarios este año ha decidido otorgar el premio al Grupo Torrent en su 29 edición, con una cena de gala que se celebrará el próximo mes de noviembre en las instalaciones del Hotel Puerto Sherry. Cabe recodar que el pasado año lo recibió José Manuel Moy Sánchez, propietario de Moyseafood, empresa especializada en el procesado de pulpo.

El Grupo Torrent comenzó su andadura hace más de un siglo fabricando tapones de corcho. Se trataban de tapones cilíndricos y cónicos, que evolucionaron hacia una alternativa diferente y novedosa como eran los cierres cabezudos. Ya entonces se brindaron las primeras medidas de protección y de seguridad a la industria alimentaria, tratando el tapón con parafina y pegado con cola caliente. Fue en los años 70 cuando en el Grupo Torrent vuelve a mejorar su oferta, ofreciendo a los clientes otras alternativas de productos. Esta vez, el aluminio se convirtió en el encargado de renovar las soluciones de cierre. Se produjo una revolución total, que provocó un cambio muy positivo en el sector de los tapones irrellenables. Por entonces, desarrolló la primera válvula irrellenable, válvula que combinada con tapón de aluminio, ofrecía la máxima seguridad antifalsificación del mercado. En los últimos veinte años del siglo XX, el Grupo Torrent se moderniza tecnológicamente y desarrolla nuevos modelos, obteniendo diversas patentes, que dan la vuelta al mundo. Con este esfuerzo en I+D+I, el Grupo Torrent se adentra en el siglo XXI. La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) han sido factores claves para llegar a ser una empresa líder en el sector de cierres. En las dos últimas décadas, la expansión internacional ha sido notable, abriendo fábricas en India y en Kenia y distribuidoras en México, Colombia y Reino Unido, además de las más de 25 ya existentes.